Реформа децентрализации в Украине: когда конец и чьи деньги? Фото: Pixabay

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Ракурс

Мы уже писали о том, что в правящей партии анонсировали новую реформу — административно-территориальную, которая, по идее, должна стать органической составляющей масштабной реформы децентрализации в Украине.

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Обсуждение проектов нового территориального деления страны заявлено на конец ноября. Напомним, что реформа децентрализации была одним из условий предоставления Украине кредитов МВФ. Финальной точкой должны стать местные выборы в объединенные территориальные общины (ОТО).

Но не похоронят ли эти выборы под собой реформу децентрализации? Последние события и скандалы подталкивают к самым неутешительным выводам.

Реформа децентрализации и местные выборы в Украине: «Есть такая вероятность»

В СМИ прошла информация о том, что ЦИК назначил на 29 декабря нынешнего года «первые местные выборы в шести территориальных общинах». На всякий случай — здесь речь идет о своего рода «предварительных выборах». Если ОТО создана, то должен ею кто-то управлять, хоть бы до всеукраинских местных выборов оставалось… сколько? Четыре месяца? Полгода? Или они все-таки состоятся по графику, в октябре 2020 года? Вот это — один из главных секретов реформы.

Предположительная дата местных выборов пока остается загадкой. Сразу после внеочередных выборов в Верховную Раду, позволивших «слугам народа» создать монобольшинство в парламенте, «новые лица» в политике демонстрировали самые воинственные и шапкозакидательские настроения. В начале августа представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук говорил о досрочных выборах как о почти свершившемся факте, до которого осталось сделать полшажка. Разумеется, ради благой цели — скорейшей перезагрузки всей системы власти сверху донизу.

В то же время накануне парламентских выборов Дмитрий Разумков, бывший тогда главой партии «Слуга народа» (до спикерства ему оставалось около месяца, и, будьте уверены, он был в курсе насчет своих перспектив) говорил о сроках местных выборов более осторожно, называя предположительную дату расплывчато — 2020 год: «Если мы говорим о местных выборах, то, действительно, к ним нужно готовиться, и политическая партия «Слуга народа» фактически сразу же после того, как завершатся парламентские выборы, будет готовиться к местным. Я думаю, что выборы состоятся в 2020 году, но многое будет зависеть от местных органов власти».

Пугали «слуги» и досрочными выборами в Киеве, которые должны были бы состояться 8 декабря нынешнего года, но вскоре отыграли назад. А пока нынешний мэр Киева создает ассоциацию «Киевская агломерация», тем самым сильно укрепляя свои позиции.

В указе президента №837/2019 «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства» сказано, что к 1 декабря должны быть готовы и вынесены на обсуждение правки в Конституцию, касающиеся реформы децентрализации. Но даже в турборежиме все эти вещи не решаются за день.

Глава партии «Слуга народа» в своем свежем и очень путаном интервью агентству «Интерфакс-Украина» сказал о правках в Конституцию: «Мы не можем их принять ранее февраля. До внесения изменений в Основной Закон юридически мы не можем подавать в Раду законопроекты, в которых прописано другое административно-территориальное устройство, префекты».

Так когда же местные выборы? Александр Корниенко на вопрос, могут ли они состояться весной по всей Украине, включая Киев, отвечает расплывчато: «Есть такая вероятность».

Перезагрузка власти, реформа децентрализации и кадровый голод

Казалось бы, на месте «слуг народа» самое логичное — взять местные выборы кавалерийским наскоком для «полной перезагрузки власти» (именно это декларировала самая мощная на сегодня политсила). Но оказалось, что кавалерийские наскоки — не самая лучшая стратегия. Видимо, думающая часть «слуг» пришла именно к такому выводу.

Об одной очень интересной тенденции рассказывали люди, близкие к местному самоуправлению. Примерно в сентябре-октябре некоторых толковых местных активистов находили люди от правящей партии и устраивали с ними своего рода собеседования, видимо, прощупывая их на предмет будущего сотрудничества на местных выборах. Разные источники говорили, что эти собеседования проводились непрофессионально и оставляли странное впечатление.

Чего стоило, к примеру, предложение принести некий «пакет документов», куда входят… аналитический план и концепция развития региона! Во-первых, такое не пишут за несколько дней, для составления концепции необходимо обработать огромные массивы информации. Во-вторых, такая работа и денег стоит немалых, это интеллектуальное ноу-хау, поэтому планы не раздают вот так запросто каким-то «новым лицам» в обмен на будущую призрачную «политическую поддержку».

Из этого можно сделать три вывода. Первый — «слуги народа» испытывают сильный кадровый голод. То есть недостатка желающих взлететь на зеленом социальном лифте нет. А вот есть ли среди этих желающих те, кто способен к настоящей работе? Видимо, их единицы.

Второй вывод — в правящей партии и околопрезидентском окружении слабо представляли себе, что такое региональная политика. Третий вывод — среди верхушки «слуг» все-таки нашлись неглупые люди, которые поняли, что захватывать местные общины кавалерийским наскоком — плохая идея, и у них хватило ума притормозить с этим.

Децентрализация в Украине: пережить зиму

Наконец, еще один аргумент в пользу переноса местных выборов на весну. Проводить их накануне отопительного сезона — самоубийственно. Особенно если учесть, что, например, на днях правительство отменило постановление Кабмина Гройсмана №560 от 26 июня 2019 года, устанавливающее предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение, что неизбежно приведет к росту коммунальных тарифов.

В Кабмине говорят, что те, кто не в состоянии платить, получат субсидии, однако тут есть еще один скользкий пункт — в связи с монетизацией субсидий плательщикам будут приходить платежки с полной суммой, но денежная компенсация от государства может запаздывать, и уплатить за коммунальные услуги в срок получатели субсидий не смогут. А за долг 340 грн и выше субсидия автоматически снимается.

Одним словом, ядерный электорат партии «Слуга народа» может ждать веселая зима. Получается, сама партия загнала себя в глухой угол. С одной стороны, надо было бы взять сейчас и местную власть, потому что зимой рейтинг и партии, и президента неизбежно обвалится. С другой стороны, взять местную власть сейчас никак не получается. А рейтинг так или иначе будет падать.

Возможно, главной ошибкой «слуг народа» были не разговоры о досрочных местных выборах, а решение провести… досрочные выборы в Верховную Раду. Если бы выборы в парламент состоялись по графику, в конце октября, то за лето президент и его политсила не растеряли бы свой рейтинг. А там дело к зиме, первая эйфория, первые громкие парламентские перформансы, все ошибки и проколы можно смело сваливать на «попередников». Сейчас же новые Рада и Кабмин уже не вполне «новые», их рыжие (а также черные и русые) кудри достаточно примелькались. Можно сказать, что исход местных выборов практически напрямую зависит от того, как украинцы проживут эту зиму.

«Местные советы растратят деньги на что попало»

В уже упоминаемом выше указе президента №837/2019 есть много разных хороших и прогрессивных слов о реформе децентрализации власти. Предлагается пересмотреть методики формирования ОТО с учетом уже существующей сети социальной инфраструктуры и публичных услуг. Дается задание разработать онлайн-систему для отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития.

На днях в первом чтении был принят неплохой законопроект №2194, в котором предусматривается ликвидация Госгеокадастра. После того как это будет сделано, сельские, поселковые и городские советы смогут самостоятельно управлять землями общин за границами населенных пунктов (сейчас они контролируют около одной десятой неприватизированных земель).

Но одна из главных идей децентрализации в Украине — максимальная финансовая независимость объединенных территориальных общин, которые должны получить право распоряжаться львиной долей местного бюджета.

Вот когда дело заходит о деньгах, сразу и выясняется истинное отношение правящей политсилы к самой идее децентрализации.

Это подтверждает недавний скандал в парламенте, случившийся во время принятия бюджета-2020. Во время обсуждения поправки, касающейся акцизного сбора за топливо, часть которого (13,44%) должна оставаться в местном бюджете, премьер-министр Алексей Гончарук неожиданно остановил заседание и увел на совещание нардепов от «Слуги народа». (Кстати, отдельный вопрос: в Украине как будто существуют три независимые ветви власти, поэтому непонятно, на каком основании глава Кабмина своей волей останавливает заседание парламента?)

Но самое забавное, что речи, которые толкал перед депутатами господин Гончарук, были записаны на диктофон и слиты в СМИ. Так вот, он сказал депутатам, что эти семь с лишним миллиардов позарез нужны правительству на строительство некой «большой дороги», которая необходима президенту в качестве витрины его успешной работы.

А вот дальше самое интересное, поэтому цитируем дословно то, что премьер-министр заявил депутатам от правящей партии: «У вас есть две части — национальная часть и местная часть (надеемся, что речь идет все-таки об акцизном сборе на топливо, а не о всех налогах. — Ред.). Я хочу, чтобы ею управляли вы, а не местные советы. Потому что местные советы их растратят на что попало… У вас у каждого на округах есть хорошие советы, есть плохие… Но в любом случае вы будете принимать решение об этом, а не они. Вот это то, за что мы боремся. Мы хотим, чтобы эти деньги в следующем году контролировались вами».

И дальше премьер пускается в рассуждения о децентрализации власти: «Мы с вами сейчас должны до конца этого года распланировать окончание децентрализации. Неблагодарная, большая, титаническая работа. Это значит, что примерно… ну, больше 50% вот этих местных самоуправлений будут выглядеть иначе… Правильно, чтобы вы вместе с областными администрациями посмотрели на карту, проконсультировались с ними же, и вы им определили, куда какой школе и какой больнице нужно финансирование, а не они принимали решения про лавочки».

К чести отдельных депутатов надо сказать, что не все они послушно встретили эти заявления на ура, кое-кто прямо сказал, что это все выглядит как конец реформы децентрализации. «Мы не предлагаем ничего забрать, это неправда. Я предлагаю не убивать децентрализацию, а продолжить ее в том виде, в котором она была запланирована», — принялся оправдываться премьер.

Но есть основания опасаться, что вырвавшиеся у г-на Гончарука слова «распланировать окончание децентрализации» говорят сами за себя.