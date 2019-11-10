Указ Зеленского. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2485-ukaz-zelenskogo-cenzura-v-smi-ili-yantar-v-spirtu.html

Ракурс

Все выходные в новостийных лентах продолжалось бурление вокруг нового указа президента Зеленского №837/2019 «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства». Нет ничего удивительного в том, что СМИ дружно вцепились в один абзац из документа. Там сказано, что до конца года должны быть разработаны и внесены на рассмотрение ВР законопроекты о регулировании деятельности медиа в Украине, и в этих законопроектах должны быть прописаны некие «требования и стандарты новостей», а заодно механизмы «предотвращения распространению… искривленной информации» и усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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Между тем складывается впечатление, что грандиозный шухер вокруг «свободы слова» устроен ради того, чтобы общественность обратила внимание только на этот абзац, не заметив всего остального в этом обширном и крайне любопытном документе — указе президента Украины Зеленского.

Битва вокруг кривой формулировки в указе президента Зеленского

Сергей Томиленко, глава Союза журналистов Украины, в своем лонгриде в ФБ рисует поистине апокалиптическую картину давления на прессу в указе Зеленского: «Господин Бородянский (министр культуры Владимир Бородянский. — Ред.) Предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение. Также в редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа — накладывать санкции. Александр Ткаченко (глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики. — Ред.) Хочет применять санкции к убыточным СМИ. Отсутствие в течение трех лет прибыли должно давать старт процедуре блокировки медиадеятельности...»

Министр культуры Владимир Бородянский немедленно принялся расшаркиваться перед грозными представителями медиа в своем фейсбуке — мол, этот абзац в новом указе Зеленского просто криво сформулирован, никакие стандарты профессиональному сообществу навязываться не будут, а речь идет исключительно об информационной войне с РФ.

Не будем сейчас углубляться в дискуссию о свободе слова, затеять ее вокруг одного абзаца указа Зеленского желающих и так более чем достаточно. Если кого-то остро волнует именно эта тема, очень рекомендую почитать комментарии под постом министра культуры — там ему достается по первое число.

А тем временем, повторимся, мало кто заметил, что весь указ президента Украины Зеленского — одна сплошная многостраничная кривая формулировка.

Об отравлениях детей и кабинете моряка в новом указе Зеленского

Зеленский подписал указ №837/2019 по итогам совещания, которое глава государства провел 4 ноября с руководством ВР, Кабмина и правоохранительных органов. Этот опус читать сложно. Кто хочет убедиться — попробуйте (www.president.gov.ua/documents/8372019-30389).

Основная идея указа президента Зеленского: раз вокруг все плохо, давайте быстренько сделаем так, чтобы все вдруг стало хорошо и везде образовался порядок. Когда продираешься через текст, на ум приходит гиперактивный малютка, у которого мысли скачут как блохи с одного на другое, и он не в силах сосредоточиться на одной теме долее полминуты, поэтому цели тасуются по принципу «в огороде бузина, а в Киеве — дядька». Тут тебе и улучшение работы транспорта, и добыча нефти и газа, и охрана лесов, и интегрированный план борьбы с изменениями климата. Требования уменьшить количество случаев пищевых отравлений среди детей, создать онлайн-курсы трудовой переквалификации и почему-то «электронные кабинеты моряка», навести порядок на таможне…

Вначале, конечно, нужно ввернуть что-нибудь народное, и чтобы на слуху. Например, «урегулирование вопроса добычи янтаря» — как же, про это много пишут. Или вот еще хорошее — «либерализация деятельности в сфере производства этилового спирта». Этиловый спирт любят многие представители народа, это правильное решение.

Обязательный реверанс в сторону ФОПов, которые начинают потихоньку бунтовать, — «введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц — предпринимателей».

В указе Зеленского есть даже пункт о завершении строительства Мемориала Героев Небесной сотни и проектировании Музея Революции достоинства. Это и уступка патриотам, и… возможность под строительство освоить немалые государственные средства.

Нельзя сказать, что все упомянутые в новом указе Зеленского вещи бесполезны. Да, трудовое законодательство требует обновления, да, необходимо определиться с рынком земли и навести порядок в деле защиты прав интеллектуальной собственности, или вот хоть обеспечить прозрачность и эффективность работы судебной власти. Но все эти задачи винегретом свалены в одну общую кучу. И второй момент — грош цена всем этим «обеспечить», «наладить» и «предоставить» без четко прописанных путей достижения целей. Однако одну из своих задач документ выполнил — продемонстрировал, что президент-батюшка соколиным оком обозрел все народные беды и распорядился сделать так, чтобы все немедленно стало хорошо. Благодетель, что тут скажешь.

Как спрятать лист в лесу, или Зачем Зеленский подписал указ

На первый взгляд может показаться, что объединение всех целей и проблем — реальных и надуманных, глобальных и локальных — в одном указе Зеленского, причем в хаотичном порядке (тут тебе янтарь в спирту, там — отравленные дети и курсы профориентации) — это просто показатель непрофессионализма нынешней власти. Ведь логичнее издать несколько документов, каждый из которых затрагивает отдельную область задач и подробно прописывает пути их решения.

Однако, скорее всего, один длинный и путаный указ президента Зеленского вместо нескольких структурированных был написан не случайно, и уж точно не для экономии бумаги.

Отец Браун, священник-детектив из рассказов Честертона, говорил: «Где легче всего спрятать лист? В лесу». Так и в этом хаотичном нагромождении задач попались несколько таких, которые, скажем так, настораживают. И это касается не только и не столько неких «стандартов написания новостей».

Смотрите, как это работает. Например, в указе Зеленского дается задание до 31 марта 2020 года принять меры, касающиеся… Дальше двоеточие, и одним предложением: «...обеспечения создания в установленном порядке и начала деятельности нового органа по предотвращению и противодействию уголовным правонарушениям в сфере экономики и финансов, консолидирующего соответствующие функции налоговой милиции, других правоохранительных органов...»

Настораживает этот пункт? Еще бы. Но предложение на этом не заканчивается, после двоеточия следует множество строк, в которых говорится об упрощении таможенных процедур, государственной поддержке фермеров, удешевлении кредитов, контроле за оборотом древесины… Вы расслабленно читаете, и тут — хоп! — среди древесины и кредитов выныривает «осуществление подготовки и проведения корпоратизации государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», в том числе разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект». А чтобы вы не спохватились, бесконечное предложение продолжается, и речь в нем дальше идет, как в балладе Кэрролла, «о башмаках, о сургуче, капусте, королях»… И в этом бла-бла-бла удачно затеряны два важнейших пункта, касающихся силовых структур и энергетической безопасности Украины.

Вот еще несколько занятных пунктов из нового указа Зеленского, которые могут насторожить:

«обеспечение начала масштабной приватизации, в частности определение пяти объектов большой приватизации»;

«предоставление в установленном порядке разъяснения для налогоплательщиков о порядке применения регистрации расчетных операций при реализации товаров (оказании услуг) через сеть Интернет»;

«обеспечение формирования в установленном порядке независимых наблюдательных советов всех государственных банков»;

«одобрение порядка проведения аукционов по распределению квот поддержки производителей электрической энергии из альтернативных источников энергии и осуществление такого распределения на 2020‒2025 годы».

Таких скользких пунктов в указе президента Зеленского хватает, но они удачно завалены словесной шелухой. Между тем каждый из них стоит вытащить на свет божий и проанализировать внимательнейшим образом.

…Отдельно нас заинтересовали абзацы нового указа Зеленского, касающиеся реформы децентрализации и административно-территориальной реформы, обсуждение которой анонсировано на ноябрь. Там говорится о пересмотре методики формирования территориальных общин и об отборе перспективных планов развития территорий. До 1 декабря Комиссии по вопросам правовой реформы приказано внести на рассмотрение президента предложения, касающиеся изменений в Конституцию в части децентрализации власти. А это — серьезнейший вопрос для страны, учитывая перспективу возможных досрочных местных выборов. Поэтому мы вскоре к нему вернемся.