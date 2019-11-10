Указ Зеленського. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/2485-ukaz-zelenskogo-cenzura-v-zmi-abo-burshtyn-u-spyrtu.html

Ракурс

Усі вихідні в новинних стрічках тривало бурління навколо нового указу президента Зеленського №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Немає нічого дивного в тому, що ЗМІ дружно вчепилися в один абзац із документа. Там сказано, що до кінця року мають бути розроблені і внесені на розгляд ВР законопроекти про регулювання діяльності медіа в Україні, і в цих законопроектах повинні бути прописані якісь «вимоги і стандарти новин», а заодно механізми «запобігання поширенню... викривленої інформації» та посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

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Тим часом складається враження, що грандіозний шухер навколо «свободи слова» влаштований заради того, щоби громадськість звернула увагу лише на цей абзац, не помітивши всього іншого у цьому великому і вкрай цікавому документі — указі президента України Зеленського.

Битва навколо кривого формулювання в указі президента Зеленського

Сергій Томіленко, голова Спілки журналістів України, у своєму лонгріді в ФБ малює воістину апокаліптичну картину тиску на пресу в указі Зеленського: «Пан Бородянський (міністр культури Володимир Бородянський. — Ред.) пропонує запровадити кримінальну відповідальність за поширення фейків та введення суспільства в оману. Також в редакційних ньюзрумах журналістам пропонують фіксувати накази редакторів про маніпуляції при висвітленні новин. На підставі цих доносів влада планує сплачувати журналістам зарплату та надавати захист, а на власників та керівників медіа — накладати санкції. Олександр Ткаченко (глава Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. — Ред.) хоче застосовувати санкції до збиткових ЗМІ. Відсутність протягом трьох років прибутків має давати старт процедурі блокування медіадіяльності…»

Міністр культури Володимир Бородянський негайно взявся розшаркуватися перед грізними представниками медіа у своєму фейсбуці — мовляв, цей абзац у новому указі Зеленського просто криво сформульований, жодні стандарти професійній спільноті нав'язуватися не будуть, а йдеться винятково про інформаційну війну з РФ.

Не будемо зараз заглиблюватися в дискусію про свободу слова, затіяти її навколо одного абзацу указу Зеленського охочих і так більш ніж достатньо. Якщо когось гостро хвилює саме ця тема, дуже раджу почитати коментарі під постом міністра культури — там йому достатньо дають прочуханки.

А тим часом, повторімося, мало хто помітив, що весь указ президента України Зеленського — одне суцільне багатосторінкове криве формулювання.

Про отруєння дітей і кабінети моряка в новому указі Зеленського

Зеленський підписав указ №837/2019 за підсумками наради, яку глава держави провів 4 листопада з керівництвом ВР, Кабміну та правоохоронних органів. Цей опус читати важко. Хто хоче переконатися — спробуйте (www.president.gov.ua/documents/8372019-30389).

Головна ідея указу президента Зеленського: оскільки навколо все погано, давайте швиденько зробимо так, щоб усе раптом стало добре і всюди утворився порядок. Коли продираєшся крізь текст, на думку спадає гіперактивний малюк, у якого думки скачуть немов блохи з одного на інше, і йому несила зосередитися на одній темі довше за півхвилини, тому цілі тасуються за принципом «у городі бузина, а в Києві — дядько». Тут тобі і поліпшення роботи транспорту, і видобуток нафти та газу, і охорона лісів, і інтегрований план боротьби зі змінами клімату. Вимоги зменшити кількість випадків харчових отруєнь серед дітей, створити онлайн-курси трудової перекваліфікації та чомусь «електронні кабінети моряка», навести лад на митниці...

Спочатку, звісно, треба ввернути щось близьке до народу, і щоб на слуху. Наприклад, «врегулювання питання видобутку бурштину» — авжеж, про це багато пишуть. Або ось ще хороше — «лібералізація діяльності у сфері виробництва етилового спирту». Етиловий спирт полюбляє багато хто з представників народу, це правильне рішення.

Обов'язковий реверанс у бік ФОПів, які помалу починають бунтувати, — «запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб — підприємців».

В указі Зеленського є навіть пункт про завершення будівництва Меморіалу Героїв Небесної сотні та проектування Музею Революції гідності. Це і поступка патріотам, і... можливість під будівництво освоїти чималі державні кошти.

Не можна сказати, що всі згадані в новому указі Зеленського речі є марними. Так, трудове законодавство потребує оновлення, так, треба визначитися з риноком землі і навести лад у справі захисту прав інтелектуальної власності, або ось хоч забезпечити прозорість та ефективність роботи судової влади. Але всі ці завдання вінегретом звалені в одну загальну купу. І другий момент — гріш ціна усім цим «забезпечити», «налагодити» і «надати» без чітко прописаних шляхів досягнення цілей. Однак одне зі своїх завдань документ виконав — продемонстрував, що президент-батюшка соколиним оком оглянув усі народні біди й розпорядився зробити так, щоб усе негайно стало добре. Благодійник, що тут скажеш.

Як заховати лист у лісі, або Навіщо Зеленський підписав указ

На перший погляд може здатися, що об'єднання всіх цілей і проблем — реальних і надуманих, глобальних і локальних — в одному указі Зеленського, причому в хаотичному порядку (тут тобі бурштин у спирту, там — отруєні діти й курси профорієнтації) — це просто показник непрофесіоналізму нинішньої влади. Адже логічніше видати кілька документів, кожен з яких зачіпає окрему область завдань і детально прописує шляхи їх вирішення.

Однак, скоріш за все, один довгий і плутаний указ президента Зеленського замість кількох структурованих був написаний не випадково, і вже точно не для економії паперу.

Отець Браун, священик-детектив з розповідей Честертона, казав: «Де найлегше заховати лист? У лісі». Так і в цьому хаотичному нагромадженні завдань трапляються кілька таких, які, скажімо так, насторожують. І це стосується не тільки і не стільки якихось «стандартів написання новин».

Дивіться, як це працює. Наприклад, в указі Зеленського дається завдання до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо... Далі двокрапка, і одним реченням: «…забезпечення створення в установленому порядку та початку діяльності нового органу із запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та фінансів, що консолідує відповідні функції податкової міліції, інших правоохоронних органів…»

Насторожує цей пункт? Авжеж. Але пропозиція на цьому не закінчується, після двокрапки йде безліч рядків, в яких ідеться про спрощення митних процедур, державну підтримку фермерів, здешевлення кредитів, контроль за обігом деревини... Ви спокійно читаєте, і тут — хоп! — серед деревини і кредитів виринає «здійснення підготовки та проведення корпоратизації державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», у тому числі розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект». А щоб ви не зациклилися на цьому, нескінченне речення триває, і йдеться в ньому далі, як у баладі Керролла, «про черевики, про сургуч, капусту, королів»... І в цьому бла-бла-бла вдало загублені два найважливіших пункти, що стосуються силових структур та енергетичної безпеки України.

Ось ще кілька цікавих пунктів з нового указу Зеленського, які можуть насторожити:

«забезпечення початку масштабної приватизації, зокрема визначення п'яти об'єктів великої приватизації»;

«надання в установленому порядку роз'яснення для платників податків щодо порядку застосування реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет»;

«забезпечення формування в установленому порядку незалежних наглядових рад усіх державних банків»;

«схвалення порядку проведення аукціонів із розподілу квот підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії та здійснення такого розподілу на 2020‒2025 роки».

Таких слизьких пунктів в указі президента Зеленського вистачає, але вони вдало завалені словесним лушпинням. Тим часом кожен з них вартий того, щоб витягнути його на світ божий і проаналізувати найуважнішим чином.

...Окремо нас зацікавили абзаци нового указу Зеленського, що стосуються реформи децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, обговорення якої анонсовано на листопад. Там ідеться про перегляд методики формування територіальних громад і про відбір перспективних планів розвитку територій. До 1 грудня Комісії з питань правової реформи наказано внести на розгляд президента пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади. А це — дуже серйозне питання для країни, з огляду на перспективу можливих дострокових місцевих виборів. Тому ми незабаром до нього повернемося.