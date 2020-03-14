День добровольца. Марш патриотов. Фото: Баба і кіт / Facebook

https://racurs.ua/2580-minskie-dogovorennosti-i-donbasskie-zakonoproekty-11-dney-do-tochki-nevozvrata.html

Ракурс

Такого напряженного и страшного Дня добровольца не было за последние четыре года — с тех пор, как ВРУ сделала праздником 14 марта. В этот день в 2014 году первая волна воинов-добровольцев прямо с Майдана отправилась воевать с российскими оккупантами. Сегодня в Киеве многотысячная колонна прошла маршем от Украинского дома до Михайловской площади и оттуда — до Офиса президента и Верховной Рады, и никакой карантин не остановил участников митинга. Люди вышли на акцию не ради праздника, а потому что красные линии перейдены, и у нас есть всего 11 дней до 25 марта на то, чтобы не допустить сдачи страны согласно так называемым минским договоренностям.

Минские договоренности и «внутренний конфликт»

Напомним, 12 марта в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. Российская Федерация получит статус гаранта-наблюдателя и окажется наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Новый Консультативный совет будет заниматься «конфликтом на Донбассе». В состав совета предполагается ввести 24 члена, из них 20 — с правом голоса, по десять от Украины и ОРДЛО. Таким образом, ЛДНР превратится в легального участника переговорного процесса. Четыре члена, имеющих лишь совещательный голос, будут представлять Германию, Францию, ОБСЕ и… Россию. А это автоматически означает, что у нас нет российской агрессии, есть лишь внутренний гражданский конфликт украинцев с украинцами, «бандеровцев» с «боевыми шахтерами», покупающими в ближайшем универмаге крупнокалиберное оружие, которое они направляют не на мирных жителей Донбасса, а на «киевскую хунту».

Если документ о создании Консультативного совета будет подписан, то этот орган будет заниматься и такими острыми вопросами, как создание законопроектов об особом статусе Донбасса.

Между тем пакет таких законопроектов готов давно, зарегистрирован в Раде VIII созыва, большинство ныне находится «на доработке в комитетах», и достать эти шедевры законотворчества как кролика из шляпы можно в любой момент. «Ракурс» подробно анализировал «донбасские законопроекты», но, кажется, настало время снова их перечитать.

Законопроекты о мире на Донбассе

Итак, ключевой — законопроект №1099 «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей», который предполагает создать некое Межобластное территориальное объединение Донбасс, или МТО Донбасс. Оно получает самостоятельную систему государственного управления и особый правовой статус. Возглавляет объединение глава МТО Донбасс, которого выбирают путем тайного прямого голосования сроком на пять лет. Одновременно с главой избирается и представительское собрание МТО Донбасс из 75 депутатов, и тоже сроком на пять лет. Тут же формируется орган исполнительной власти — исполнительный комитет МТО Донбасс, который возглавляет… глава МТО Донбасс.

То есть в недогосударстве, которое предлагают создать авторы законопроекта, есть свой президент, или царек («глава»), свой парламент, или дума («представительское собрание»), и свой Кабмин (исполком). Однако главой исполкома является снова-таки глава МТО, который таким образом действительно превращается в императора донбасского недогосударства.

Есть в пакете и законопроект №1089 «О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой, Луганской областей». Эти два законопроекта сейчас в комитетах.

А вот еще законопроект №1093 «О создании и функционировании свободной экономической зоны «Донбасс». Там есть интересные пункты, например, о свободной таможенной зоне и о мультивалютном режиме, согласно которому для оплаты товаров и услуг может использоваться как гривна, так и другая свободно конвертируемая валюта, в том числе и та, которая не используется для платежей по международным операциям и не продается на главных валютных рынках мира. Например, рубль. Есть основания думать, что большая часть оплаты «в валюте» на оккупированных территориях Украины будет именно в рублях. Законопроект тоже «в комитетах».

Есть в «донбасских законопроектах» документы и о статусе русского языка, и о вопросах морали и культуры.

Единственный из ватно-скрепного пакета законопроектов, который был отозван и снят с рассмотрения в ноябре прошлого года, — «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций». Но его легко реанимировать в случае удачного для авторов развития событий в Украине.

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Сегодня главное поле боя находится не только на передовой российско-украинской войны и на дипломатическом фронте, но и в головах наших соотечественников. Пока под ОПУ и Радой собирался митинг патриотов, на каналах, подконтрольных пророссийским силам, вовсю рассказывали, какие правильные решения были приняты и подписаны 13 марта в Минске. Напомним, что «донбасские законопроекты» были подготовлены именно этими силами.

У нас осталось 11 дней на то, чтобы одуматься.