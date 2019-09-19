Оккупированные территории Украины и антиутопия Донбасское царство. Фото из открытых источников

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Продолжаем внимательно читать пакет «законопроектов Новинского». Мы уже писали о том, что зарегистрированный в Верховной Раде и ныне находящийся на рассмотрении в комитетах проект закона №1099 «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей» предполагает создать некое межобластное территориальное объединение на месте оккупированных территорий Украины «с целью прекращения вооруженного противостояния, защиты законных интересов, прав и свобод граждан, возобновления жизнедеятельности в населенных пунктах, возобновления деятельности органов власти и органов самоуправления, правопорядка, экономической и социальной инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей».

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Этот законопроект — в основном о политическом устройстве серой зоны Донбасского недоцарства на оккупированных территориях Украины. Но есть там немного и об экономике: «Глава МТО Донбасс определяет стратегические направления восстановления и развития экономики МТО Донбасс».

Самое главное стратегическое направление — создание на оккупированных территориях Украины «свободной экономической зоны».

Свободная экономическая зона на оккупированных территориях Украины: кто рискнет?

Между прочим, отдельные положения законопроекта №1093 «О создании и функционировании свободной экономической зоны «Донбасс» представляются достаточно разумными. Хоть и написано в документе о том, что «целью создания свободной экономической зоны «Донбасс» является привлечение иностранных и отечественных инвестиций для <...> ускорения социально-экономического развития», сложно себе представить, чтобы кто-то из вменяемых зарубежных инвесторов рискнул вложиться в это сомнительное предприятие — возрождение ОРДЛО. В территорию, мир на которой может быть достигнут весьма спорными методами, а управление оккупированными территориями Украины отдается каким-то «главе МТО Донбас» и его карманному парламенту и исполкому. Выход один — дать максимальную свободу местным предпринимателям. Глядишь, они и вольют немного живой крови в регион.

Что же предлагают авторы законопроекта о свободной экономической зоне на оккупированных территориях Украины? Ну, во-первых, по их мнению, СЭЗ должна действовать минимум десять лет, а потом этот срок может быть продлен отдельным законом.

Сладкие три года для оккупированных территорий Украины

Вполне разумно, например, выглядит пункт законопроекта, согласно которому в течение первых трех лет прибыль новосозданных предприятий на оккупированных территориях Украины освобождается от налогов, если размер доходов за год не превышает 50 млн грн или если среднее количество сотрудников не меньше 40 человек, а размер их зарплаты не меньше трех минимальных. Это не касается тех, кто занимается развлечениями, телевидением, операциями с подакцизными товарами, обменом валют и некоторыми другими сферами деятельности, где материальные блага не производятся, а услуги, скажем так, не жизненно необходимы.

Три года можно не платить ЕСВ (впрочем, если кто-то захочет добровольно платить единый социальный взнос, то пожалуйста — никто не возбраняет). И главное — первые три сладких года не будет проверок юр- и физлиц-предпринимателей «на предмет соблюдения последними требований налогового, валютного и другого законодательства, которые по состоянию на момент вступления в силу данного закона состояли на учете в контролирующих органах или имели местонахождение (место жительства) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, на которые распространяется правовой режим СЭЗ «Донбасс».

Валюта на оккупированных территориях Украины — какая хочешь

Какие еще послабления законопроект обещает тем, кто будет работать на экономику Донбасса? Например, на территорию свободной экономической зоны не будут распространяться законы Украины о защите от недобросовестной конкуренции.

Очень интересные пункты — о свободной таможенной зоне и о мультивалютном режиме, согласно которому для оплаты товаров и услуг может использоваться как гривна, так и другая свободно конвертируемая валюта, в том числе и та, которая не используется для платежей по международным операциям и не продается на главных валютных рынках мира. Да вот хоть в рублях! Есть основания думать, что большая часть оплаты «в валюте» на оккупированных территориях Украины будет именно в рублях.

Платите дань за пять лет

В паре с законопроектом о свободной экономической зоне на оккупированных территориях Украины подается и проект закона №1098 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной экономической зоны «Донбасс»). И это не самые одиозные документы. Чего не скажешь о законопроекте №1090 «Проект постановления о возобновлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях».

В ноябре 2014 года президентским указом «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях», постановлениями Кабмина и Нацбанка и рядом других нормативных актов на оккупированных территориях Украины была приостановлена работа государственных и бюджетных организаций.

Логика тут вполне понятна: как может действовать украинская система соцобеспечения на территории, занятой воинственными шахтерами, боевыми бурятами и прочими ихтамнетами, которые, к слову, очень даже запросто могли взять любое финучреждение на гоп-стоп? (Напомним, согласно законопроекту Новинского об амнистии эти и другие грешки «героям-ополченцам» собираются простить.) Соответственно, украинские зарплаты, пенсии и прочие социальные выплаты перестали выплачивать. Это плохо. Можно сказать, это ужасно для тех пенсионеров, которые не могли переехать в мирную Украину (а таких, по разным данным, около 400 тыс.). Но только давайте начистоту — кто виноват в этом?

Однако вопрос «кто виноват» не занимает Новинского и компанию. Точнее, они-то знают, кто виноват. И это не оккупанты и не террористы, а именно государство Украина. По мнению авторов законопроекта, нормативные акты 2014 года «нарушают права человека на социальное обеспечение и социальную защиту, достаточный жизненный уровень».

Не станем приводить многочисленные отсылки авторов к Конституции, Минским соглашениям, отчетам верховного комиссара ООН и резолюциям ПАСЕ. Коротко скажем, что в проекте предлагается немедленно отменить «нормативные акты, которыми ограничиваются права на социальную защиту, свободный выбор места жительства и свобода передвижения граждан Украины, проживающих в зоне конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». И немедленно же выделить из госбюджета, Пенсионного и других государственных фондов деньги не только на выплату пенсий, но и на погашение пенсионных долгов, накопившихся за пять лет.

Откуда брать деньги на оккупированные территории Украины?

К сожалению, многие пенсионеры считают, что «государство богатое» и по щелчку может раздобыть деньги, чтобы раздать их всем страждущим. Однако наш Пенсионный фонд — дефицитный. Если еще в мае в ПФУ говорили об уменьшении дефицита до 30 млрд грн, то на сегодняшний день он составляет уже 172,5 млрд грн — именно эта цифра предусмотрена в проекте бюджета на 2020 год. Впрочем, в Кабмине отмечают, что до ноября (а во втором чтении бюджет наметили принимать 2 ноября) цифры могут волшебным образом поменяться из-за предлагаемых правительством радикальных реформ.

Только вряд ли этот дефицит можно будет покрыть, если в одночасье выплатить 400 тыс. пенсионеров пенсии за пять лет. Из наших карманов выплатить, потому что наскрести эту сумму можно только двумя способами — существенным повышением налогового давления на трудоспособных граждан или включением печатного станка. И то, и другое не обогатит ни нас с вами, ни, тем более, пенсионеров на оккупированных территориях Украины.

И еще одна изюминка — в будущем году, согласно проекту бюджета, «Укрпочта» может не получить компенсацию убыточного тарифа на доставку пенсий (500 млн грн), и многие сельские почтовые отделения могут быть закрыты.

…Если в экономическом пакете по оккупированным территориям Украины можно найти кое-какие здравые мысли, то гуманитарный пакет «законопроектов Новинского» — посконный, ватный и скрепный — это нечто феерическое. Так что продолжение следует.