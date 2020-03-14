День добровольця. Марш патріотів. Фото: Баба і кіт / Facebook

https://racurs.ua/ua/2580-minski-domovlenosti-i-donbaski-zakonoproekty-11-dniv-do-tochky-nepovernennya.html

Ракурс

Такого напруженого і страшного Дня добровольця не було за останні чотири роки — відтоді як ВРУ зробила святом 14 березня. Цього дня 2014 року перша хвиля воїнів-добровольців просто з Майдану вирушила воювати з російськими окупантами. Сьогодні в Києві багатотисячна колона пройшла маршем від Українського дому до Михайлівської площі і звідти — до Офісу президента і Верховної Ради, і ніякий карантин не зупинив учасників мітингу. Люди вийшли на акцію не заради свята, а тому що червоні лінії перейдено, і в нас лишилося 11 днів до 25 березня на те, щоб не допустити здачі країни згідно з так званими мінськими домовленостями.

Мінські домовленості і «внутрішній конфлікт»

Нагадаємо, 12 березня в Мінську Тристороння контактна група підписала домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. Російська Федерація дістане статус гаранта-спостерігача і опиниться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Нова Консультативна рада опікуватиметься «конфліктом на Донбасі». До складу ради передбачається ввести 24 члени, з них 20 — з правом голосу, по десятеро від України і ОРДЛО. Таким чином, ЛДНР перетвориться на легального учасника переговорного процесу. Четверо членів, що мають лише дорадчий голос, представлятимуть Німеччину, Францію, ОБСЄ і... Росію. А це автоматично означає, що в нас немає російської агресії, є лише внутрішній громадянський конфлікт українців з українцями, «бандерівців» з «бойовими шахтарями», що купують в найближчому універмазі великокаліберну зброю, яку вони наставляють не на мирних жителів Донбасу, а на «київську хунту».

Якщо документ про створення Консультативної ради буде підписано, то цей орган опікуватиметься і такими гострими питаннями, як створення законопроектів про особливий статус Донбасу.

Тим часом пакет таких законопроектів готовий давно, зареєстрований у Раді VIII скликання, більшість нині перебуває «на доопрацюванні в комітетах», і дістати ці шедеври законотворчості як кролика з капелюха можна в будь-який момент. «Ракурс» докладно аналізував «донбаські законопроекти», але, здається, настав час знову їх перечитати.

Законопроекти про мир на Донбасі

Отже, ключовий — законопроект №1099 «Про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей», який передбачає створити таке собі Міжобласне територіальне об'єднання Донбас, або МТО Донбас. Воно отримує самостійну систему державного управління і особливий правовий статус. Очолює об'єднання глава МТО Донбас, якого обирають таємним прямим голосуванням строком на п'ять років. Одночасно з главою обирається і представницьке зібрання МТО Донбас з 75 депутатів, і теж строком на п'ять років. Тут формується і орган виконавчої влади — виконавчий комітет МТО Донбас, який очолює... глава МТО Донбас.

Тобто в недодержаві, яку пропонують створити автори законопроекту, є свій президент, або царьок («глава»), свій парламент, або дума («представницьке зібрання»), і свій Кабмін (виконком). Однак головою виконкому є знову-таки глава МТО, який таким чином дійсно перетворюється на імператора донбаської недодержави.

Є в пакеті і законопроект №1089 «Про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб — учасників подій на території Донецької, Луганської областей». Ці два законопроекти зараз у комітетах.

А ось ще законопроект №1093 «Про створення та функціювання вільної економічної зони «Донбас». Він містить цікаві пункти, наприклад, про вільну митну зону і про мультивалютний режим, згідно з яким для оплати товарів і послуг може використовуватися як гривня, так і інша вільно конвертована валюта, в тому числі й та, яка не використовується для платежів за міжнародними операціями та не продається на головних валютних ринках світу. Наприклад, рубль. Є підстави гадати, що більша частина оплати «у валюті» на окупованих територіях України буде саме в рублях. Законопроект теж «у комітетах».

Є в «донбаських законопроектах» документи і про статус російської мови, і про питання моралі і культури.

Єдиний з ватно-скрепного пакету законопроектів, який був відкликаний і знятий з розгляду у листопаді минулого року, — «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності релігійних організацій». Але його легко реанімувати в разі вдалого для авторів розвитку подій в Україні.

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Сьогодні головне поле бою — не лише на передовій російсько-української війни і на дипломатичному фронті, але і в головах наших співвітчизників. Поки під ОПУ і Радою збирався мітинг патріотів, на каналах, підконтрольних проросійським силам, активно розповідали, які правильні рішення були прийняті й підписані 13 березня в Мінську. Нагадаємо, що «донбаські законопроекти» були підготовлені саме цими силами.

У нас залишилося 11 днів на те, щоб одуматися.