Новинский и его законопроект о Донбасском царстве. Иллюстрация: Sergey Elkin

https://racurs.ua/2450-antiutopiya-donbasskoe-carstvo-v-zakonoproekte-novinskogo-skrepno-pravoslavno-russkoyazychno.html

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Разобрав по косточкам политическое и экономическое устройство недогосударства, которое предлагают создать на месте оккупированных территорий Донбасса депутат Новинский и компания, мы приступаем к самому занятному — гуманитарной политике предполагаемого Донбасского царства. В законопроекте №1099 «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей», в ст. 5 сказано: «Органы власти и местного самоуправления МТО Донбасс <...> решают вопросы в сферах экономического и социального развития, в том числе гуманитарные вопросы — культуры, языка и самобытности, свободы вероисповедания», а также принимают «решения о предоставлении специального статуса наравне с государственным языком русскому и другим языкам национальных меньшинств».

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Ясное дело, что «другие языки» тут присутствуют для проформы, а на самом деле речь идет исключительно о русском.

Всего лишь «язык меньшинства» в законопроекте Новинского

27 лет в Украине с языковой политикой творилось черт знает что, и только 25 апреля нынешнего года Верховная Рада приняла наконец закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Этот документ, мягко говоря, не очень понравился любителям «русского мира», и уже в мае господа Новинский и Вилкул-младший, бывший тогда депутатом ВР, зарегистрировали проект закона «О языках в Украине».

Вилкул на последних выборах в Раду пролетел, а вот Новинский в парламент прошел — но не от «Оппоблока», а в качестве мажоритарщика. И снова достал свой законопроект о языках. Читаешь его и понимаешь: это просто симфония! Итак, оркестр вступает нежнейшим пианиссимо: «Каждый независимо от этнического происхождения, национально-культурной самоидентификации, места проживания, религиозных убеждений имеет право свободно пользоваться любым языком в общественной и частной жизни, изучать и поддерживать любой язык». Очень демократично. Хочешь — говори хоть на эскимосском, хоть на суахили. Правда, фраза об «общественной жизни» слегка настораживает: поди найди переводчика с эскимосского.

И объясняется: мол, обязательность украинского не должна «уменьшать права на пользование языками меньшинств». Но вдруг — раз! — грохнули литавры: по решению местного совета, если на территории проживает более 10% населения, говорящего на «другом языке», можно собрать подписи, и вот, пожалуйста — региональный язык получает самые широкие права. Напомним, что пресловутые 10% уже были прописаны в скандальном законе Кивалова-Колесниченко.

Не будем в который раз доказывать очевидный факт, что русский язык в Украине — не просто «региональный», а язык страны-агрессора, и любое официальное закрепление его статуса может стать поводом для «защиты прав русскоязычных». Вменяемые люди это и так знают. Лучше поговорим о конкретных предложениях законопроекта Новинского.

Законопроект Новинского: по-русски — с парламентской трибуны

Итак, «язык меньшинства», согласно законопроекту Новинского, можно использовать в работе местных органов государственной власти и местного самоуправления. Официальные акты могут публиковаться как на украинском, так и на «языке меньшинства». Более того — чиновники и работники органов местного самоуправления должны гарантировать предоставление услуг на языке, который признан в регионе вторым. Это даже становится одним из требований при устройстве на работу в госорганы.

В работе государственных и частных предприятий, общественных организаций — везде опять-таки свободно используется «язык меньшинства». И даже запрещено препятствовать его вольному использованию. Под это правило, если разобраться, можно будет подогнать, скажем, просьбу изъясняться по-украински: «Ах, вы препятствуете моему свободному использованию моего языка меньшинства!»

Один из пунктов законопроекта Новинского касается, ни много ни мало, заседаний Верховной Рады. Уж в высшем государственном органе, казалось бы, и вопросов не должно возникнуть насчет приоритета государственного языка. Но нет: «Выступающий может свободно выбирать язык выступления, в том числе выступать на языке меньшинства. Перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины. При обычных обстоятельствах выступление оратора не прерывается».

Законопроект Новинского еще даже не рассматривали, а кое-кто из депутатов уже радостно начинает пользоваться этим правом прямо с первого заседания парламента IX созыва.

Садики, школы, университеты

Да пес с ними, с депутатами: они люди, в большинстве своем, зрелые. Ну трудно господам Новинскому, Тищенко или, скажем, Королевской одолеть украинскую орфографию и фонетику и выучить незнакомые слова. А вот пункты, касающиеся детей, в законопроекте — ключевые.

Опыт показал, что при грамотной украинизации учебного процесса во многих преимущественно русскоязычных семьях уже выросло целое поколение билингвальных детей, спокойно переходящих с языка на язык и не запинающихся на слове «паляница». Поэтому авторы законопроекта Новинского предлагают ввести «язык меньшинства» на всех уровнях образования — от детских садов до университетов. Спасибо, что украинский не отменяют совсем: «В учебных заведениях в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках — на государственном языке, языке меньшинств, других официальных языках Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций». Каково соотношение языков — об этом не сказано ни слова.

Кстати, основными языками информатики в законопроекте Новинского названы украинский, русский и английский, а программное обеспечение в госучреждениях должно давать возможность обрабатывать русскоязычные тексты. Так что русскую раскладку клавиатуры, которую ставили исключительно для личного употребления, госчиновники будут обязаны устанавливать.

«Уперед, хлопці! Надеремо їм дупи!»

А теперь о культуре в законопроекте Новинского. Оставим в покое литературу: она благодаря электронным носителям сейчас доступна хоть на русском, хоть на китайском, хоть на том же суахили. Странноватым кажется разве что ультимативное требование «обеспечить переводы <…> на государственный язык или языки меньшинств».

Конферанс концертов — на любом языке! (Удивили, можно подумать. «Детские» концерты, например, на «Интере» давно ведут на «языке нацменьшинства».)

Как говорил Владимир Ленин, «важнейшим из всех искусств для нас является кино». Ну страдают авторы законопроекта Новинского, когда на экране какой-нибудь заграничный Джек Воробей лихо кричит: «Нумо, хлопці! Вперед, надеремо їм дупи!». Поэтому в проекте предусмотрено, что «изготовление копий фильмов иностранного производства, распространяемых для показа в кинотеатрах, публичном коммерческом видео и домашнем видео в Украине, осуществляется на языке оригинала или с дублированием или озвучиванием или субтитрованием на государственном языке или языках меньшинств по заказу дистрибьюторов и прокатчиков с учетом языковых потребностей потребителей».

А если хочется посмотреть кино по телевизору, или вот хоть ток-шоу — то телерадиоорганизации сами решают, что понравится их целевой аудитории. Можно по-русски с украинскими субтитрами. Можно без субтитров вообще. Лишь бы потребитель был доволен. И никаких языковых квот. Рекламу, понятно, тоже можно лепить на любом языке.

Где же, согласно законопроекту Новинского, остается только украинский? «Украинский язык останется исключительно единственным языком Вооруженных сил Украины и других воинских формирований». Ну хоть так. «Армія та мова» уже как-то срослись в сознании граждан. Самое время вспомнить третью составляющую предвыборного лозунга пятого президента Украины.

Законопроект Новинского: помешал богослужению — получи срок

Итак, о вере. Насчет нее господин Новинский с соавторами тоже подсуетился, зарегистрировав законопроект №1107 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций».

В пояснительной записке четко сказано, кого должен защищать этот закон. И это не магометане с иудеями, не буддисты и даже не последователи церкви Летающего макаронного монстра. «В последнее время началось давление на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, в частности, происходят силовые вторжения в помещения епархиальных управлений для оказания давления на епископов, организуются пикеты у ее зданий, происходит незаконный сбор персональных данных из закрытых баз данных государственных органов власти и др. Учитывая это, возникла необходимость в принятии данного законопроекта, которым предлагается ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций».

Законопроект предлагает добавить в УК новую статью. Она очень интересна, поэтому приведем ее целиком:

«Статья 161-1. Препятствование деятельности религиозных организаций.

1. Препятствование деятельности религиозных организаций или препятствование проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний наказываются штрафом в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или угрозой его применения, или с самовольным захватом, занятием, присвоением имущества, зданий, земельных участков, принадлежащих религиозным организациям, караются штрафом от десяти до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от шести до восьми лет».

Видно, что законопроект Новинского писался еще до получения Томоса, а сейчас как будто уже поздно пить боржоми. Но тем не менее, документ зарегистрирован и стоит в повестке дня текущей сессии парламента, а авторы, судя по всему, надеются на торжество истинного православия. Ну хотя бы на территории Донбасского недогосударства.

…Если подвести итог, то на оккупированных территориях законопроектами Новинского предлагается строить такой себе маленький филиал Российской империи под лозунгами «Самодержавие, православие, народность». Старо, ей-богу. Эти лозунги утратили актуальность полтора столетия тому назад. Но будет печально, если мы позволим провести такой эксперимент в нашей стране.