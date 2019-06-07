Нападение на адвоката в суде: экс-чиновнице Администрации президента вынесено подозрение

Нападение на адвоката в суде

https://racurs.ua/2372-napadenie-na-advokata-v-sude-eks-chinovnice-administracii-prezidenta-vyneseno-podozrenie.html

Ракурс

Как сообщил «Ракурсу» адвокат Сергей Трофимов, экс-народному депутату и чиновнику Администрации президента Украины Ирине Антипенко вынесено подозрение по ч. 2 ст. 398 УК.

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«Ракурс» уже писал, что 10 февраля 2016 года в помещении Апелляционного суда г. Киева Ирина Антипенко нанесла телесные повреждения адвокату Трофимову, который был госпитализирован по скорой в одну из столичных больниц.

По словам адвоката, Ирина Антипенко по месту регистрации не проживает и скрывается от сотрудников полиции, поэтому в ближайшее время будут подготовлены соответствующие ходатайства о ее приводе в суд для избрания меры пресечения. В том случае, если такое поведение продолжится, вполне логичным будет объявление ее в розыск.

Трофимов отметил: «За время президентства Петра Порошенко сотрудников полиции не пускали в Администрацию президента Украины для вручения подозрения Ирине Антипенко. Сама чиновница, занимая высокий пост государственного служащего, всячески блокировала расследование уголовного производства.

Теперь чиновница отчаянно продолжает попытки уклониться от уголовной ответственности. В частности, подала очередное заведомо неправдивое заявление на сотрудников полиции, в котором пишет, что материалы уголовного производства сфальсифицированы, а полицейские ее терроризируют и не вызывают на допросы повестками.

Это откровенная ложь, так как повестки следователем ей вручались под видеозапись и в присутствии защитника, однако все вызовы она проигнорировала.

В то же время сотрудники Государственного бюро расследований активно взялись не только за работников полиции, но и за их процессуальных руководителей из прокуратуры. Их постоянно вызывают на допросы. В настоящее время сотрудники ГБ получили доступ ко всем материалам уголовного производства в отношении Антипенко.

Это такой процессуальный ход — с помощью сотрудников ГБР получить доступ к материалам уголовного производства, которые пока закрыты для нее, чтобы оценить доказательства обвинения. Мною уже поданы соответствующие заявления в прокуратуру г. Киева и ГБР».

Напомним, сотрудница Администрации президента, в прошлом народный депутат Украины Ирина Антипенко вот уже пять лет ведет войну с преследованием единственной дочери. Подделка медицинских документов, домашний арест, похищение, подача исков о признании недееспособной, запугивание адвокатов, заявления в полицию с требованием объявить дочь, успешную и благополучную молодую женщину, кандидата юридических наук, в розыск — все эти средства использовались в противостоянии.