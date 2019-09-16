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Инцидент произошел ночью

В Киеве облили кислотой несколько десятков автомобилей (ВИДЕО)

16 сен 2019, 16:26
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В Киеве ночью в районе станции метро «Славутич», где расположены жилые комплексы «Заречный», «Славутич» и «Ривьера», неизвестные лица кислотой облили ряд припаркованных автомобилей.

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Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев оперативный».

Пострадавшие машины еще подсчитывают, но уже известно об около 30 облитых кислотой транспортных средствах.

Кислота разъела на автомобилях все до металла, — отмечается в сообщении.

Причины возникновения инцидента пока не известны. Отмечается, что все пострадавшие автомобили якобы были припаркованы согласно правилам дорожного движения и не мешали пешеходам или проезду других транспортных средств.

Напомним, в октябре 2017 года в Дарницком районе Киева облили кислотой 15 автомобилей. В результате инцидента на транспортных средствах было повреждено лакокрасочное покрытие. Еще один подобный инцидент произошел в Дарницком районе Киева в середине сентября прошлого года.


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