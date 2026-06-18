Жителі Москви скаржаться на «нафтовий дощ», фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n214508-naftovyy-dosch-pishov-u-moskvi-pislya-ataky-na-npz-foto-video.html

Ракурс

Жителі Москви та Підмосков’я у соцмережах скаржаться на «нафтовий дощ», який пішов після української повітряної атаки на Московський нафтопереробний завод.

При цьому Мосекомоніторинг заявляє, що не фіксує погіршення якості повітря у регіоні. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Мер Москви Сергій Собянін вже заявив, що пожежа на НПЗ «в основному локалізована».

Також у соцмережах повідомляють про сильну пожежу на ринку «Садовод» у Москві. Це ринок розташований за 1,5 км від Московського НПЗ.

На відео, які з’явилися на соцмережах, можна побачити, як великі клуби диму здіймаються над корпусами ринку. Офіційно адміністрація ринку не повідомляла про зупинення роботи. Однак у їхніх соціальних мережах відвідувачі пишуть, що вхід закрито.

До цього влада повідомила, що один із безпілотників упав на торговий центр «Садовод». Госпіталізовано потерпілого — 50-річного чоловіка. У нього осколкові поранення черевної стінки.