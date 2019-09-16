Взрывы в Саудовской Аравии ненадолго поддержат рубль, фото — EPA

https://racurs.ua/n126854-rossiyskie-finansisty-schitaut-chto-vzryvy-v-saudovskoy-aravii-nenadolgo-podderjat-rubl.html

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Российские финансисты считают, что взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии ненадолго поддержат курс рубля. По их мнению, курс доллара только к концу недели будет находиться в районе 64 рублей, а впоследствии увеличится.

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Поддерживает валюту России рост нефтяных котировок из-за двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии, считают эксперты.

На фоне роста нефтяных котировок ожидаемо укрепился и рубль. Сегодня днем ​​курс доллара упал до 64,1 рубля, евро — до 70,8 рубля. Однако эксперты предупреждают, что такая поддержка носит краткосрочный эффект, поскольку потенциал ограничен действием российского бюджетного правила (доходы от продажи нефти, дороже 41,6 долл. за баррель, направляются в резервы).

В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяло движение «Ансар Аллах». В результате нападения добыча нефти в стране упал вдвое.

После открытия торгов на лондонской бирже ICE 16 сентября цены на нефть показали резкий рост — стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent достигла 65,26 долл. за баррель (+8,4%). Saudi Aramco сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки, а это более половины от всей добычи в Саудовской Аравии и 5% от мирового объема. Это привело к скачку цен на нефть на 5−10 долл. за баррель.

Дальнейшая динамика, по мнению экспертов, будет зависеть от нескольких факторов, связанных с восстановлением инфраструктуры в Саудовской Аравии и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Запасы Саудовской Аравии позволяют ей на некоторое время поддерживать экспорт на прежнем уровне. Кроме того, нехватку нефти на рынке уже согласились компенсировать США.

Портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников рассказал, что президент США Трамп позволил открыть стратегические нефтяные резервы для поддержки рынка, поэтому восстановление поврежденной инфраструктуры в Саудовской Аравии может привести к обратному эффекту — избытку нефти на рынке.