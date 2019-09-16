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Модель позує на фоні Нового мосту в Дніпрі. Фото: Анна Мінюкова в Instagram

Ремонт мосту в Дніпрі: прокуратура оголосила у розшук посадовців, яких підозрюють у розтраті грошей

16 вер 2019, 16:59
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Трьох посадовців міської ради Дніпра, підозрюваних у розтраті бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту, а також посадовця, який здійснював технічний нагляд, оголосили в розшук.

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Розшукуються заступник міського голови Дмитра Філатова, двоє начальників управління міської ради та особа, яка здійснювала технічних нагляд, у зв’язку з переховуванням від слідства. Раніше посадовцям міської ради та підприємства-підрядника повідомлено про підозру у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі. Про це 16 вересня повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Зазначається, що запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі понад 40 млн. грн. обрано засновнику товариства-підрядника, що здійснювало ремонтні роботи. Начальника дільниці помістили в СІЗО, суд визначив заставу в розмірі 1 млн грн.

Нагадаємо, 12 серпня прокуратура Дніпропетровської області заявила про перевірку стосовно ймовірного привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту мосту в Дніпрі. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Днями, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський перевірив якість Нового мосту у Дніпрі. Глаа держави обурився через те, що міст відкрили без серйозних експертних висновків щодо безпечності, та заявив, що обов’язково розбереться з цим питанням.

Джерело: Ракурс


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