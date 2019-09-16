Ремонт доріг в Україні. Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області в Facebook

https://racurs.ua/ua/n126860-uryad-ukrayiny-u-2020-roci-vytratyt-na-dorogy-rekordnu-sumu.html

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Фінансування дорожньої галузі в 2020 році передбачає рекордний обсяг.

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У проект державного бюджету на 2020 рік обсяг фінансування дорожньої галузі складе 74,4 млрд грн. Про це 16 вересня заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що дорожній фонд буде формуватися з 100% акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Показники надходжень закладені у проекті держбюджету на наступний рік, ґрунтуються на прогнозі макроекономічних показників від травня 2019 року, який враховує курс 28,2 грн за 1 дол.

В уряді заявили, що наступного року кошти дорожнього фонду спрямують на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. На це передбачено 38 млрд грн. Ще 22,2 млрд грн спрямують на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Крім того, 3,2 млрд грн піде на заходи, із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм.

Нагадаємо, Верховна Рада спрямувала штрафи за перевантажені фури до дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду державного бюджету України.