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Нацрада зможе відібрати в «112 Україна» ліцензію. Фото: 112.ua

Суд дозволив Нацраді приймати рішення щодо продовження або анулювання ліцензії каналу «112 Україна»

16 вер 2019, 17:52
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Шостий апеляційний суд відмовив телевізійному каналу «112 Україна» в апеляції й зняв заборону Нацраді з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення щодо продовження або анулювання ліцензії.

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Вже на найближчому засіданні Нацрада зможе розглянути питання продовження чи припинення ліцензії телеканалу «112 Україна». Про це заявив адвокат Василь Сметана, 16 вересня повідомляє «РБК-Україна».

На найближчих засіданнях Нацради з питань телебачення і радіомовлення буде питання розглянуто. Це може бути в цей четвер або в четвер на наступному тижні, наприклад, — зазначив він.

За словами адвоката, якщо Нацрада винесе рішення не на користь «112 Україна», телеканал втратить ліцензію в той же день.

Як відомо, Нацрада позапланово перевіряла компанії ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «ТВ Вибір» та ТОВ «Лідер ТВ», які ведуть мовлення в цифровому мультиплексі МХ-5 з логотипом «112 Україна».

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує здійснити перевірку телеканалу NewsOne щодо подій, пов’язаних із організацією так званого телемосту «Надо поговорить».

Джерело: Ракурс


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