На Донбассе задержали боевика. Фото: Киев.Правда

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Ракурс

В Луганской области правоохранители задержали бывшего участника террористической организации Луганская народная республика.

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Злоумышленник, который родом из Луганска, присоединился к пророссийским террористам в 2015 году. Установлено, что наемник с оружием в руках противостоял украинской армии, участвовал в боевых действиях. Об этом 16 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что злоумышленник «служил» в составе артиллерийского подразделения боевиков, обстреливал позиции сил АТО. Задержали террориста во время его попытки перейти на подконтрольную украинской власти территорию.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, на днях сотрудники Национальной полиции задержали в Луганской области боевика самопровозглашенной Луганской народной республики. Злоумышленник с 2104 года был водителем и доставлял технику из России на Донбасс.

Кроме того, правоохранители смогли задержать террориста ЛНР, который скрывался от украинских силовиков в лесу. Оказалось, что злоумышленник в 2014 году взорвал стратегический Томашевский мост через реку Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком.