Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
На Донбассе задержали боевика. Фото: Киев.Правда

На Донбассе задержали боевика ЛНР, который из артиллерии обстреливал позиции ВСУ

16 сен 2019, 19:00
999

В Луганской области правоохранители задержали бывшего участника террористической организации Луганская народная республика.

Loading...

Злоумышленник, который родом из Луганска, присоединился к пророссийским террористам в 2015 году. Установлено, что наемник с оружием в руках противостоял украинской армии, участвовал в боевых действиях. Об этом 16 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что злоумышленник «служил» в составе артиллерийского подразделения боевиков, обстреливал позиции сил АТО. Задержали террориста во время его попытки перейти на подконтрольную украинской власти территорию.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, на днях сотрудники Национальной полиции задержали в Луганской области боевика самопровозглашенной Луганской народной республики. Злоумышленник с 2104 года был водителем и доставлял технику из России на Донбасс.

Кроме того, правоохранители смогли задержать террориста ЛНР, который скрывался от украинских силовиков в лесу. Оказалось, что злоумышленник в 2014 году взорвал стратегический Томашевский мост через реку Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Объединение Беларуси и РФ: Минск опроверг идею создания конфедеративного государства

Власти Беларуси опровергли идею создания конфедеративного государства с Российской Федерацией и заявили, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости стран

Новости мира
18:23

Суд разрешил Нацсовету принимать решение о продлении или аннулировании лицензии канала «112 Украина»

Служители Фемиды позволили Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения о продлении или аннулировании лицензии. Таким образом чиновники самостоятельно будут решать судьбу канала «112 Украина»

Новости Украины
17:52
Новости партнеров
Загрузка...