Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 17 сентября ожидается дождливой в ряде областей. Осадки прогнозируются в западных, части центральных и южных регионов.

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Ночью температура воздуха ожидается от + 7° тепла в западных областях до 17° выше нуля в южных регионах. Днем воздух прогреется до 15−25° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 17 сентября ожидается облачная, осадков не прогнозируется. Температура ночью 9−11° по Цельсию, днем 16−18° тепла.

Во Львове завтра дождливо в течение суток. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 15−17° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют днем дождь, ночью без осадков. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17° с тепла, а днем 22−24° выше нуля.

В Днепре завтра будет дождь только днем. Ночью температура воздуха прогреется до 11−13 градусов выше нуля, днем прогнозируют 17−19° тепла по Цельсию.

В Харькове во вторник будет облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 18−20° выше нуля.

В Карпатах 17 сентября ожидается дождливая погода в течение суток. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 15−17° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Напомним, 16 сентября погоду в Украине обещали сухую. Осадки в виде дождя прогнозировались в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей. Температура воздуха днем составит 20−27° тепла.