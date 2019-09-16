Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 17 сентября: синоптики сообщили, где ожидаются дожди (КАРТА)

16 сен 2019, 19:33
999

Погода в Украине 17 сентября ожидается дождливой в ряде областей. Осадки прогнозируются в западных, части центральных и южных регионов.

Loading...

Ночью температура воздуха ожидается от + 7° тепла в западных областях до 17° выше нуля в южных регионах. Днем воздух прогреется до 15−25° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 17 сентября ожидается облачная, осадков не прогнозируется. Температура ночью 9−11° по Цельсию, днем 16−18° тепла.

Во Львове завтра дождливо в течение суток. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 15−17° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют днем дождь, ночью без осадков. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17° с тепла, а днем 22−24° выше нуля.

В Днепре завтра будет дождь только днем. Ночью температура воздуха прогреется до 11−13 градусов выше нуля, днем прогнозируют 17−19° тепла по Цельсию.

В Харькове во вторник будет облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 18−20° выше нуля.

В Карпатах 17 сентября ожидается дождливая погода в течение суток. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 15−17° выше нуля.

Погода в Украине на 17 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 17 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 16 сентября погоду в Украине обещали сухую. Осадки в виде дождя прогнозировались в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей. Температура воздуха днем составит 20−27° тепла.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Объединение Беларуси и РФ: Минск опроверг идею создания конфедеративного государства

Власти Беларуси опровергли идею создания конфедеративного государства с Российской Федерацией и заявили, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости стран

Новости мира
18:23

Суд разрешил Нацсовету принимать решение о продлении или аннулировании лицензии канала «112 Украина»

Служители Фемиды позволили Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения о продлении или аннулировании лицензии. Таким образом чиновники самостоятельно будут решать судьбу канала «112 Украина»

Новости Украины
17:52
Новости партнеров
Загрузка...