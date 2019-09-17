Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126921-pogoda-v-ukraine-na-18-sentyabrya-sinoptiki-prognoziruut-kratkovremennye-osadki-pochti-po-vsey.html

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Погода в Украине 18 сентября ожидается дождливая. Кратковременные дожди пройдут почти по всей территории государства.

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Без существенных осадков завтра только ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер преимущественно ожидается западный, 7−12 м/с, днем в Украине будут порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11°, днем 10−15°. В южной части государства ночью столбики термометров покажут 12−17°, днем 20−25° выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 сентября ожидается дождливая. Температура ночью 9−11° по Цельсию, днем 12−14° тепла.

Во Львове завтра будет идти дождь только ночью, днем — облачность с прояснением. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, днем 12−14° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки будут идти дожди. Ночью температура воздуха прогреется до 14−16° тепла, а днем 19−21° выше нуля.

В Днепре 18 сентября прогнозируется погода с осадками. Ночью температура воздуха прогреется до 9−11° выше нуля, днем прогнозируют 13−15° тепла по Цельсию.

В Харькове в среду дождливо. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем 14−16° выше нуля.

В Карпатах 18 сентября ночью дождь, а днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 7−11° тепла, днем 12−16° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Напомним, 17 сентября синоптики прогнозировали в Украине осадки. Дождь обещали в западных, части центральных и южных регионов.