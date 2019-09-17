Талісманом зимових Олімпійських ігор-2022 стала панда. Фото: РБК-Україна

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Талісманом зимових Олімпійських ігор-2022 стала панда по імені Бін Дуньдунь. Презентація символу змагань пройшла сьогодні в китайському Пекіні, де і пройде Олімпіада.

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Талісман Олімпійських ігор зображений у вигляді панди, яка вбрана в костюм з льоду. Також у неї золоте серце і «любов до всіх зимових видів спорту», йдеться в повідомленні прес-служби Олімпійських ігор-2022.

Перший ієрогліф в імені панди означає «лід». За словами його творців, він символізує чистоту і силу. Сама ж фігура панди символізує міцне тіло спортсменів і непохитний олімпійський дух.

Також сьогодні представили талісман зимових Паралімпійських ігор. Ним став ліхтарик Сюе Жунжун. Перший ієрогліф в імені символу означає «сніг». Він символізує красу і чистоту зимових видів спорту.

Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Пекін буде першим містом, яке приймало і літні, і зимові Олімпійські ігри. Літня Олімпіада тут проходила в 2008 році.

Нагадаємо, що на зимових Олімпійських іграх-2018 український спортсмен Олександр Абраменко завоював для України першу золоту медаль в історії країни у змаганнях з лижної акробатики. Для України це була єдина медаль на змаганнях в Пхенчхані.