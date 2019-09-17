Талисманом зимних Олимпийских игр-2022 стала панда. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Талисманом зимних Олимпийских игр-2022 стала панда по имени Бин Дуньдунь. Презентация символа крупнейших соревнований прошла сегодня в китайском Пекине, где и пройдет Олимпиада.

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Талисман Олимпийских игр изображен в виде панды, которая наряжена в костюм изо льда. Также у нее золотое сердце и «любовь ко всем зимним видам спорта», говорится в сообщении пресс-службы Олимпийских игр-2022.

Первый иероглиф в имени панды означает «лед». По словам его создателей, он символизирует чистоту и силу. Сама же фигура панды символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух.

Также сегодня представили талисман зимних Паралимпийских игр. Им стал фонарик Сюэ Жунжун. Первый иероглиф в имени символа означает «снег». Он символизирует красоту и чистоту зимних видов спорта.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин будет первым городом, который принимал и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада здесь проходила в 2008 году.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх-2018 украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал для Украины первую золотую медаль в истории страны в соревнованиях по лыжной акробатике. Для Украины это была единственная медаль на соревнованиях в Пхенчхане.