Глава МЗС України Вадим Пристайко. Фото: Україна молода

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Міністр закордонних справ України Вадимом Пристайко вперше офіційно поспілкувався по телефону з держсекретарем США Майком Помпео.

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Очільник Держдепу під час розмови привітав Пристайка з призначенням на пост глави МЗС України. Помпео запевнив, що Сполучені Штати незмінно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляється на веб-сторінці Держдепартаменту США.

За словами американського посадовця, Вашингтон підтримує Київ у проведенні важливих реформ щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства закону і створення економічного середовища, що сприятиме конкуренції та інвестиціям.

Як відомо, раніше Помпео висловив сподівання, що зміна влади в Україні сприятиме мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. Він заявив, що нове керівництво в Україні може надати новий імпульс нормандскому формату.

Нагадаємо, у липні Майк Помпео заявив, що сподівається на те, що новий президент Володимир Зеленський зможе повернути Україні окупований Крим.