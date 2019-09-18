Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Глава МЗС України Вадим Пристайко. Фото: Україна молода

Пристайко провів першу телефонну розмову з Помпео: стали відомі деталі

18 вер 2019, 08:12
999

Міністр закордонних справ України Вадимом Пристайко вперше офіційно поспілкувався по телефону з держсекретарем США Майком Помпео.

Loading...

Очільник Держдепу під час розмови привітав Пристайка з призначенням на пост глави МЗС України. Помпео запевнив, що Сполучені Штати незмінно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляється на веб-сторінці Держдепартаменту США.

За словами американського посадовця, Вашингтон підтримує Київ у проведенні важливих реформ щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства закону і створення економічного середовища, що сприятиме конкуренції та інвестиціям.

Як відомо, раніше Помпео висловив сподівання, що зміна влади в Україні сприятиме мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. Він заявив, що нове керівництво в Україні може надати новий імпульс нормандскому формату.

Нагадаємо, у липні Майк Помпео заявив, що сподівається на те, що новий президент Володимир Зеленський зможе повернути Україні окупований Крим.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Головні новини за 17 вересня: згорів будинок Гонтаревої, обрано нового голову КСУ, Кличко братиме участь у виборах мера

Головними новинами дня стали: пожежа в будинку екс-голови НБУ, обрання нового голови Конституційного суду України, плани мера Києва Віталія Кличка щодо місцевих виборів та закриття «фабрики тролів»

Новини України
22:59   17 вер

Військовополоненим українським морякам купили квартири — заступник Богдана

Всі звільнені з полону моряки українських Військово-морських сил ЗСУ отримають від держави квартири. Полонені українці мешкатимуть в одному будинку. Незабаром житло придбають і для політичних в’язнів

Новини України
16:25   17 вер
Новини партнерів
Загрузка...