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Ракурс
Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: Украина молода

Пристайко провел первый телефонный разговор с Помпео: стали известны детали

18 сен 2019, 08:12
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Министр иностранных дел Украины Вадимом Пристайко впервые официально пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео.

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Глава Госдепа во время разговора поздравил Пристайко с назначением на пост главы МИД Украины. Помпео заверил, что Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщается на веб-странице Госдепартамента США.

По словам американского чиновника, Вашингтон поддерживает Киев в проведении важных реформ по борьбе с коррупцией, укрепления верховенства закона и создание экономической среды, будет способствовать конкуренции и инвестициям.

Как известно, ранее Помпео выразил надежду, что смена власти в Украине будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Он заявил, что новое руководство в Украине может придать новый импульс нормандскому формату.

Напомним, в июле Майк Помпео заявил, что надеется на то, что новый президент Владимир Зеленский сможет вернуть Украине оккупированный Крым.

Источник: Ракурс


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