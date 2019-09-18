Президент Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126934-zelenskyy-pragne-za-pivroku-zavershyty-viynu-na-donbasi-prystayko.html

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Володимир Зеленський, президент України, прагне досягти прогресу щодо завершення війни на Донбасі за шість місяців.

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Крім того, санкції проти Російської Федерації завдають шкоди російській економіці, допомагають рухатися в «правильному напрямку». Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю Die Welt.

Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться та буде тиснути на свій уряд погодитись з агресією. Але такого не сталось, — заявив міністр.

Також Пристайко пояснив прагнення Зеленського запросити до участі в нормандському форматі глав Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. За його словами, президент прагненням розширити нормандський формат дав зрозуміти, що Україна не може чекати ще п’ять років завершення конфлікту на сході держави.

Глава МЗС запевнив, що Київ вживатиме нових заходів, якщо не буде змін у нормандському прогресі. Однак діяти без погодження з партнерами влада не збирається.

Ми будемо залишатись в діалозі з нашими партнерами та пропонувати зміни, які, сподіваємось, принесуть більшу ефективність процесу, — додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленский розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату». Глава держави очікує, що рішення «нормандського формату» стосуватиметься остаточного обміну усіх українських полонених.