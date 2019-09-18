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Володимир Слончак, фото: КМДА

Новини Києва: невідомі побили заступника голови КМДА — ЗМІ

18 вер 2019, 09:35
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Володимира Слончака, заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), вчора, приблизно о 23.30, побили невідомі особи.

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Інцидент стався у під’їзді житлового будинку № 16-в на вулиці Митрополита Липківського. Про це повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Сам Слончак проживає у місті Васильків.

Зазначається, що в чиновника діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої голови.

Заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень він став 12 грудня 2018 року згідно з розпорядженням Київського міського голови № 849 від 11 грудня того ж року. До цього з 2016 року Слончак очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради. Працювати у секретаріаті Київської міськради він розпочав у 2005 році.

Нагадаємо, наприкінці липня в Києві жорстоко побили співробітника Оболонського управління поліції. Під час виконання правоохоронцем службових обов’язків на нього накинулися шестеро молодиків і почали бити, зокрема — вдарили пляшкою по голові.


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