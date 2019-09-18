Новини України

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Побитому заступнику Кличка наклали 14 швів, він у важкому стані в реанімації. Фото: Главред
Побитому заступнику Кличка наклали 14 швів, він у важкому стані в реанімаціїhttps://racurs.ua/ua/n126975-pobytomu-zastupnyku-klychka-naklaly-14-shviv-vin-u-vajkomu-stani-v-reanimaciyi.htmlРакурс
Володимир Слончак, заступник голови Київської міської державної адміністрації, перебуває у важкому стані в реанімації.
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Як розповіла агентству «Українські Новини» його прес-секретар Галина Шпак, після нападу Слончаку наклали 14 швів, у нього діагностовано струс головного мозку.
Вона розповіла, що потерпілий вже дав свідчення поліції. За її словами, подробиці нападу будуть озвучені завтра.
Шпак додала, що в даний момент через погане самопочуття Слончак не може довго спілкуватися. З цієї причини він не готовий коментувати журналістам причини нападу.
Також його спікер не змогла сказати, чи пов’язаний напад з професійною діяльністю Слончака.
Нагадаємо, що Слончака, вчора, приблизно в 23.30, побили невідомі. Інцидент стався в під’їзді житлового будинку № 16-в на вулиці Митрополіта Липківського.
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