Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Побитому заступнику Кличка наклали 14 швів, він у важкому стані в реанімації. Фото: Главред

Побитому заступнику Кличка наклали 14 швів, він у важкому стані в реанімації

18 вер 2019, 16:36
999

Володимир Слончак, заступник голови Київської міської державної адміністрації, перебуває у важкому стані в реанімації.

Loading...

Як розповіла агентству «Українські Новини» його прес-секретар Галина Шпак, після нападу Слончаку наклали 14 швів, у нього діагностовано струс головного мозку.

Вона розповіла, що потерпілий вже дав свідчення поліції. За її словами, подробиці нападу будуть озвучені завтра.

Шпак додала, що в даний момент через погане самопочуття Слончак не може довго спілкуватися. З цієї причини він не готовий коментувати журналістам причини нападу.

Також його спікер не змогла сказати, чи пов’язаний напад з професійною діяльністю Слончака.

Нагадаємо, що Слончака, вчора, приблизно в 23.30, побили невідомі. Інцидент стався в під’їзді житлового будинку № 16-в на вулиці Митрополіта Липківського.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Стрілянина, блокована підземка і спецоперація: що відбувається на мості Метро (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві стрімко розвиваються події навколо перекриття мосту Метро, яке спричинили погрози невідомого. Правоохоронці кваліфікували інцидент як підготовку до теракту. Підземка паралізована, адже інцидент стався напередодні вечірньої години-пік

Новини України
18:02

Пристайко розповів, коли погодився на «формулу Штайнмаєра»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні повідомив, що під час зустрічі радників 2 вересня погодився на реалізацію на окупованій частині Донбасу так званої «формули Штайнмаєра»

Новини України
17:52
Новини партнерів
Загрузка...