Новини України

Побитому заступнику Кличка наклали 14 швів, він у важкому стані в реанімації. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n126975-pobytomu-zastupnyku-klychka-naklaly-14-shviv-vin-u-vajkomu-stani-v-reanimaciyi.html

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Володимир Слончак, заступник голови Київської міської державної адміністрації, перебуває у важкому стані в реанімації.

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Як розповіла агентству «Українські Новини» його прес-секретар Галина Шпак, після нападу Слончаку наклали 14 швів, у нього діагностовано струс головного мозку.

Вона розповіла, що потерпілий вже дав свідчення поліції. За її словами, подробиці нападу будуть озвучені завтра.

Шпак додала, що в даний момент через погане самопочуття Слончак не може довго спілкуватися. З цієї причини він не готовий коментувати журналістам причини нападу.

Також його спікер не змогла сказати, чи пов’язаний напад з професійною діяльністю Слончака.

Нагадаємо, що Слончака, вчора, приблизно в 23.30, побили невідомі. Інцидент стався в під’їзді житлового будинку № 16-в на вулиці Митрополіта Липківського.