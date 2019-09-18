У Запорізькій області призначили нового начальника управління Нацполіції. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n126976-u-zaporizkiy-oblasti-pryznachyly-novogo-nachalnyka-upravlinnya-nacpoliciyi.html

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Сергій Князєв, який очолює Нацполіцію України, призначив начальником управління Нацполіції в Запорізькій області Миколу Лупшіенка.

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За словами Князєва, ця ротація керівників обласних управлінь поліції є плановою. Про це він заявив на брифінгу в Запоріжжі, передають «Українські Новини»

Лушпієнко на посаді замінив Сергія Комісарова і раніше очолював поліцію Сумської області.

Лушпієнко закінчив Національну академію внутрішніх справ України, а за фахом він юрист-правознавець. Його служба в лавах правоохоронців почалася в 1987 році, коли він став міліціонером патрульно-постової служби УВС Києва.

Потім він працював у карному розшуку одного зі столичних райвідділів, а в червні 1999 року став заступником начальника управління карного розшуку ГУМД України в Києві. Уже в лютому 2005 року він очолив управління.

У червні 2005 року він займав одну з керівних посад Департаменту оперативної служби МВС України, а в 2009 році став першим заступником начальника ГУ МВС у Криму.

У послужному списку Лушпієнка є посада радника міністра внутрішніх справ.

Як раніше повідомлялося, днями троє замглави Нацполіції подали у відставку.