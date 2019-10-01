Минер моста Метро Белько обжаловал арест с залогом, фото — 112 Украина

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Защита Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, 30 сентября подал апелляцию на решение Днепровского суда о своем аресте.

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Адвокат бывшего военнослужащего Маси Найем 30 сентября обжаловал арест с залогом 288 тыс. грн. Как сообщается в материалах Днепровского райсуда, рассмотрение апелляции осуществит коллегия из трех судей, но дата заседания пока не указывается. «Українські Новини» сообщают, что залог за Белько также поки не уплатили.

Напомним, что 18 сентября движение транспорта в Киеве было парализовано из-за блокирования моста Метро. 42-летний Белько выехал на автомобиле в центр моста с оружием и угрожал его взорвать. Он был вооружен пневматическим пистолетом, охотничьими нарезным и гладкоствольным ружьями. Во время операции задержания, которая длилась более пяти часов, Белько сбил полицейский дрон, который стоил 168 тыс. грн. Дрон упал в Днепр.

После того, как он сдался полиции, Днепровский райсуд арестовал Белько на 60 дней с правом внесения залога 288 тыс. грн. Во время суда поручился за него министр внутренних дел Арсен Аваков. Белько не предъявляли обвинение в терроризме, а только по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (ложное сообщение о заминировании) УК Украины.