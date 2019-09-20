Алексей Белько во время инцидента на мосту Метро, ​​фото: UaPortal

https://racurs.ua/n127090-mineru-mosta-metro-sud-izbral-meru-presecheniya.html

Ракурс

Днепровский районный суд Киева избирал меру пресечения бывшему участнику Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины 42-летнему Алексею Белько, который 18 сентября угрожал взорвать расположенный в столице мост Метро.

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Суд решил удовлетворить представление прокуратуры о содержании Белько под стражей сроком на 60 суток. Также предусмотрена возможность внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн. Удерживать Белько будут в Киевском СИЗО. Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение пяти дней.

Во время судебного заседания Белько заявил, что не планировал никого взрывать, и извинился перед жителями столицы за совершенный им проступок.

Я не заслужил то, что сейчас со мной происходит. Хотел только жить и иметь семью. Правильно было бы меня отпустить, дать нормальную работу и позволить нормально жить, — убеждал Белько.

Напомним, Белько в среду выехал на мост Метро на автомобиле и угрожал его взорвать.

Этот инцидент привел к образованию в столице транспортного коллапса. Впоследствии его задержали, а во время допроса Белько признался, что употреблял перед этим наркотики.