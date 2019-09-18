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Полиция раскрыла детали задержания "минера" ​​на мосту Метро в Киеве. Фото: twitter/ Аваков

Полиция раскрыла детали задержания «минера» ​​на мосту Метро в Киеве

18 сен 2019, 21:50
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Правоохранители раскрыли детали задержания «минера» ​​Алексея Белькона мосту Метро в Киеве.

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У злоумышленника взрывчатку с собой не обнаружили, однако взрывотехники провели осмотр моста. Об этом сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает «РБК-Украина».

По его словам, злоумышленник не выдвигал никаких политических условий, не шел на контакт и требовал встречи со своей девушкой. Крищенко отмечает, что «минеру» грозит пожизненное заключение.

В спецоперации по задержанию злоумышленника приняли участие около 300 полицейских, Нацгвардия, спасатели, Служба безопасности Украины и речная полиция.

Отмечается, что к угрозам Белькоотнеслись серьезно, так как три месяца назад у него изъяли около 1 кг взрывчатки и 80 патронов.

Движение «красной ветки» метро и движение транспорта на мосту Метро уже восстановлено. Сейчас мосты в сторону левого берега Киева скованы серьезными пробками.

Как ранее сообщал «Ракурс», Белько при задержании спецназом не сопротивлялся.


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