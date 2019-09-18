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Поліція розкрила деталі затримання "мінера" на мосту Метро у Києві. Фото: twitter/ Аваков

Поліція розкрила деталі затримання «мінера» на мосту Метро у Києві

18 вер 2019, 21:50
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Правоохоронці розкрили деталі затримання «мінера» Олексія Белька на мосту Метро у Києві.

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У зловмисника вибухівку з собою не виявили, однак вибухотехніки провели огляд моста. Про це повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає «РБК-Україна».

За його словами, зловмисник не висував жодних політичних умов, не йшов на контакт та вимагав зустрічі зі своєю дівчиною. Крищенко зазначає, що «мінеру» загрожує довічне ув’язнення.

У спецоперації з затримання зловмисника взяли участь близько 300 поліцейських, нацгвардія, рятувальники, Служба безпеки України та річна поліція.

Зазначається, що до погроз Белька поставилися серйозно, так як три місяця тому в нього вилучили близько 1 кг вибухівки та 80 патронів.

Рух «червоної гілки» метро та рух транспорту на мосту Метро вже відновлено. Наразі мости у бік лівого берега Києва скуті серйозними заторами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Белько під час затримання спецназом не чинив опору.


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