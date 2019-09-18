"Мінера" київського моста Метро затримали правоохоронці. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n126986-minera-kyyivskogo-mosta-metro-zatrymaly-pravoohoronci.html

Ракурс

Правоохоронці затримали на мосту Метро в Києві зловмисника, який погрожував підірвати переправу.

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Олексія Белька затримав спецназ. Зазначається, що при затриманні він не чинив опір. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Правоохоронці плануються відкрити кримінальне провадження по факту підготовки до терористичного акту.

Перед штурмом силовиків зловмисник встиг висунути свою вимогу. Він вимагав припинити капітуляцію на Донбасі.

Мер Києва Віталій Кличко, який також був присутній на мосту, заявив «Українській правді», що зловмисникперебуває у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння.

За словами Кличка, правоохоронці змогли перед штурмом встановити телефонний зв’язок із зловмисником, проте він був в неадекватному стані.

Зловмисник після обіду заявив, що може підірвати переправу, в результаті чого була зупинена «червона гілка» метро та рух транспорту на мосту Метро.

Чоловік відкрив стрілянину та збив поліцейський дрон, однак пізніше правоохоронці змогли скинути засіб зв’язку за допомогою гідрокоптера.

На місце виїхав спецназ, спеціальна техніка таміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо, з’явилось відео з гідрокоптера.