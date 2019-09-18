Загроза вибуху на мосту Метро: встановили особу чоловіка, з'явилося відео з гідрокоптера. Фото: ГУНП

https://racurs.ua/ua/n126985-zagroza-vybuhu-na-mostu-metro-vstanovyly-osobu-cholovika-z-yavylosya-video-z-gidrokoptera-foto.html

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На міст Метро в Києві правоохоронці заїхали на броньованому КрАз і БТР. На місце приїхав спецназ і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Стало відомо, що зловмисником, який погрожує підірвати міст, є 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Цього літа він добровільно здав в поліцію 1 кг вибухівки та патрони. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Зазначається, що за допомогою гідрокоптера зловмисникові скинули предмет, схожий на рацію.

Блогер Роман Сініцин стверджує у Facebook, що Белько служив (а може ще служить) у 99 батальйоні управління та забезпечення Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, після обіду зупинилась «червона гілка» метро та рух транспорту по мосту Метро через погрози зловмисника підірвати переправу. Поліція проводить спецоперацію. Зловмисник відкрив стрілянину та збив поліцейський дрон.