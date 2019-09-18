Угроза взрыва на мосту Метро: установили личность мужчины, появилось видео с гидрокоптера. Фото: ГУНП

https://racurs.ua/n126985-ugroza-vzryva-na-mostu-metro-ustanovili-lichnost-mujchiny-poyavilos-video-s-gidrokoptera-foto.html

Ракурс

На мост Метро в Киеве правоохранители заехали на бронированном КрАз и БТР. На место приехал спецназ и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Стало известно, что злоумышленником, который угрожает взорвать мост, является 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Этим летом он добровольно сдал в полицию 1 кг взрывчатки и патроны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что с помощью гидрокоптера злоумышленнику скинули предмет, похожий на рацию.

Блогер Роман Синицын утверждает в Facebook, что Белько служил (а может еще служит) в 99 батальоне управления и обеспечения Сил специальных операций.

Напомним, после обеда остановилась «красная ветка» метро и движение транспорта по мосту Метро из-за угроз злоумышленника подорвать переправу. Полиция проводит спецоперацию. Злоумышленник открыл стрельбу и сбил полицейский дрон.