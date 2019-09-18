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Новости Киева: что происходит на мосту Метро, ​​фото — Фейсбук О.Блыщик

Стрельба, блокированная подземка и спецоперация: что происходит на мосту Метро (ФОТО, ВИДЕО)

18 сен 2019, 18:02
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В Киеве стремительно развиваются события вокруг перекрытия моста Метро. Правоохранители квалифицировали случившееся как подготовку к теракту.

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После обеда 18 сентября остановилась «красная ветка» столичного метро, ​​а также движение по мосту Метро. Все потому, что неизвестный угрожает взорвать переправу, а полиция проводит спецоперацию.

Новости Киева: что происходит на мосту Метро, ​​фото — Фейсбук О.Блыщик

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом.

Мы проводим специальную полицейскую операцию, — рассказал Крищенко.

Следователи квалифицировали произошедшее как подготовку к террористическому акту. Сейчас на месте происшествия находятся силовики, спасатели и медики.

Новости Киева: что происходит на мосту Метро, ​​фото — Фейсбук О.Блыщик

Новости Киева: что происходит на мосту Метро, ​​фото — Фейсбук О.Блыщик

Фейсбук-сообщество «Киев оперативный» сообщило, что на мост человек приехал на автомобиле Opel (№AA8253XK), которым сначала частично заблокировал движение по мосту. Свидетели рассказали, что якобы полиция запустила дрон, а преступник его расстрелял.

Между тем подземка парализована, поскольку инцидент произошел накануне вечернего часа пик.

Источник: Ракурс


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Новости

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999

Стрельба, блокированная подземка и спецоперация: что происходит на мосту Метро (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве стремительно развиваются события вокруг перекрытия моста Метро, ​​которое вызвали угрозы неизвестного. Правоохранители назвали случившееся подготовкой к теракту. Подземка парализована — инцидент произошел накануне вечернего часа пик

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