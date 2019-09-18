Стрельба, блокированная подземка и спецоперация: что происходит на мосту Метро (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n126983-strelba-blokirovannaya-podzemka-i-specoperaciya-chto-proishodit-na-mostu-metro-foto-video.htmlРакурс
В Киеве стремительно развиваются события вокруг перекрытия моста Метро. Правоохранители квалифицировали случившееся как подготовку к теракту.
После обеда 18 сентября остановилась «красная ветка» столичного метро, а также движение по мосту Метро. Все потому, что неизвестный угрожает взорвать переправу, а полиция проводит спецоперацию.
Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом.
Мы проводим специальную полицейскую операцию, — рассказал Крищенко.
Следователи квалифицировали произошедшее как подготовку к террористическому акту. Сейчас на месте происшествия находятся силовики, спасатели и медики.
Фейсбук-сообщество «Киев оперативный» сообщило, что на мост человек приехал на автомобиле Opel (№AA8253XK), которым сначала частично заблокировал движение по мосту. Свидетели рассказали, что якобы полиция запустила дрон, а преступник его расстрелял.
Между тем подземка парализована, поскольку инцидент произошел накануне вечернего часа пик.