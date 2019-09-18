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Новини Києва: що відбувається на мості Метро, фото — Фейсбук О.Блищик

Стрілянина, блокована підземка і спецоперація: що відбувається на мості Метро (ФОТО, ВІДЕО)

18 вер 2019, 18:02
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У Києві стрімко розвиваються події навколо перекриття мосту Метро. Правоохоронці кваліфікували інцидент як підготовку до теракту.

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Після обіду зупинилася «червона гілка» столичного метро, а також рух по мосту Метро. Все через те, що невідомий погрожує підірвати переправу, а поліція проводить спецоперацію.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом.

Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію, — розповів Крищенко.

Слідчі кваліфікували подію як підготовка до терористичного акту. Наразі на місці події перебувають силовики, рятувальники і медики.

Новини Києва: що відбувається на мості Метро, фото — Фейсбук О.Блищик

Фейсбук-спільнота «Київ оперативний» повідомила, що на міст чоловік приїхав на автомобілі Opel (№AA8253XK), яким спочатку частково заблокував рух по мосту. Свідки розповіли, що нібито поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв.

Тим часом підземка паралізована, адже інцидент стався напередодні вечірньої години-пік.

Новини Києва: що відбувається на мості Метро, фото — Фейсбук О.Блищик

Новини Києва: що відбувається на мості Метро, фото — Фейсбук О.Блищик

Джерело: Ракурс


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999

Стрілянина, блокована підземка і спецоперація: що відбувається на мості Метро (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві стрімко розвиваються події навколо перекриття мосту Метро, яке спричинили погрози невідомого. Правоохоронці кваліфікували інцидент як підготовку до теракту. Підземка паралізована, адже інцидент стався напередодні вечірньої години-пік

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