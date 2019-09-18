Алкоголь в помірній кількості допомагає боротися з хворобами – вчені. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126982-alkogol-v-pomirniy-kilkosti-dopomagaie-borotysya-z-hvorobamy-vcheni.html

Ракурс

Вчені з Китаю заявили, що алкоголь в помірній кількості корисний для здоров’я.

Loading...

Вчені проаналізували інші роботи на цю тему і провели дослідження, яке торкнулося 575 осіб. Про це повідомляє Naked science.

Вчені досліджували взаємозв'язок між вживанням алкоголю і цукровим діабетом другого типу. Це захворювання належить до метаболічних і йому характерна хронічна гіперглікемія. Діабет розвивається через порушення взаємодії інсуліну з клітинами.

Дослідники дійшли висновків, що помірне вживання алкоголю покращує метаболізм глюкози і знижує рівень інсуліну. Згідно з результатами аналізів, алкоголь позитивно впливає на метаболізм жирів і глюкози у хворих.

Зазначається, що помірна кількість алкоголю в перерахунку на порцію становить 200 мл вина, 0,5 л пива або 50 мл міцного спиртного в день.

Інші вчені з цим дослідженням не погоджуються і заявляють, що здорове життя передбачає повну відмову від алкоголю або ж його зменшення до мінімуму.

Минулого року міжнародна група вчених представила дослідження про колосальну шкоду алкоголю. На думку цих експертів, навіть мала доза алкоголю підвищує ризик розвитку хвороб і смерті.

Нагадаємо, вчені заявили, що алкогольну залежність провокує генетична мутація.