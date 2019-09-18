Вадим Пристайко, фото: Nazar Furyk

https://racurs.ua/ua/n126981-prystayko-rozpoviv-koly-pogodyvsya-na-formulu-shtaynmaiera.html

Ракурс

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, розповів, що погодився на реалізацію на окупованій частині Донбасу так званої «формули Штайнмаєра» під час зустрічі радників 2 вересня.

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Про це він заявив сьогодні під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з євроінтеграції та закордонних справ, повідомляє видання «Європейська правда».

За його словами, тоді була досягнута домовленість, що законодавство про особливий статус тимчасово окупованих територій на момент проведення виборів вступить в дію в попередньому форматі, а остаточно набуде чинності після рішення Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ про визнання виборів такими, що відповідають міжнародним стандартам.

Це — те, що записане в рішення. Більше там нічого немає, — наголосив Пристайко.

Треба щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі, — зазначив Пристайко.

За його словами, лише в такому разі вибори на окупованих територіях будуть визнаними такими, що відповідають стандартам ОБСЄ.

Пристайко наголосив, що перед проведенням виборів на окупованих територіях спочатку мають бути створені відповідні безпекові умови.

Водночас російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на інформовані джерела стверджує, що українська делегація під час переговорів у Мінську відмовилася письмово закріплювати на папері й підписувати «формулу Штайнмаєра», мотивуючи це тим, що цей документ не передбачений мінським комплексом заходів.

За словами джерела, українська сторона наполягає на першочерговій передачі Києву контролю над наразі неконтрольованою ділянкою кордону з Росією на Донбасі, а також на роззброєнні бойовиків.

Лише після цього Київ пропонує провести вибори, — заявило джерело агентства.

Також зазначається, що у зв’язку з відмовою української сторони підписувати «формулу Штайнмаєра», не було досягнуто домовленості про розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, Пристайко сьогодні розповів, чому зірвалася запланована на 17 вересня зустріч лідерів країн «нормандського формату».