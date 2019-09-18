У Ліберії пожежа в школі забрала життя двох десятків дітей. Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n126980-u-liberiyi-pojeja-v-shkoli-zabrala-jyttya-dvoh-desyatkiv-ditey.html

Ракурс

У Ліберії відбулася пожежа в ісламській школі. В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 27 дітей.

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Пожежа сталася пізно ввечері у вівторок в передмісті столиці Монровії. Про це повідомляє Reuters.

Коли спалахнула пожежа, діти якраз вивчали Коран. За попередніми даними поліції, причиною займання стали проблеми з електрикою. Точну причину встановлять під час подальшого розслідування.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося про 30 загиблих, проте пізніше кількість жертв переглянули до 27. Вижити змогли тільки двоє дітей — їх доставили до медичного закладу.

Президент Ліберії Джордж Веа заявив, що молиться за сім’ї загиблих дітей і приносить свої співчуття у цей важкий час.

У Ліберії в великих містах регулярно відбуваються обвали будівель через пожежі, проте смертельні випадки є рідкістю. Причиною частих пожеж є несправна електрика.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в серпні під час пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» загинули дев’ятеро осіб.