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У Ліберії пожежа в школі забрала життя двох десятків дітей. Фото: Информатор
У Ліберії пожежа в школі забрала життя двох десятків дітейhttps://racurs.ua/ua/n126980-u-liberiyi-pojeja-v-shkoli-zabrala-jyttya-dvoh-desyatkiv-ditey.htmlРакурс
У Ліберії відбулася пожежа в ісламській школі. В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 27 дітей.
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Пожежа сталася пізно ввечері у вівторок в передмісті столиці Монровії. Про це повідомляє Reuters.
Коли спалахнула пожежа, діти якраз вивчали Коран. За попередніми даними поліції, причиною займання стали проблеми з електрикою. Точну причину встановлять під час подальшого розслідування.
Зазначимо, що спочатку повідомлялося про 30 загиблих, проте пізніше кількість жертв переглянули до 27. Вижити змогли тільки двоє дітей — їх доставили до медичного закладу.
Президент Ліберії Джордж Веа заявив, що молиться за сім’ї загиблих дітей і приносить свої співчуття у цей важкий час.
У Ліберії в великих містах регулярно відбуваються обвали будівель через пожежі, проте смертельні випадки є рідкістю. Причиною частих пожеж є несправна електрика.
Як раніше повідомляв «Ракурс», в серпні під час пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» загинули дев’ятеро осіб.
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