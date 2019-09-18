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Ракурс
В Либерии пожар в школе забрал жизни двух десятков детей. Фото: Информатор

В Либерии пожар в школе забрал жизни двух десятков детей

18 сен 2019, 17:18
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В Либерии произошел пожар в исламской школе. В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 27 детей.

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Пожар произошел поздно вечером во вторник в пригороде столицы Монровии. Об этом сообщает Reuters.

Когда вспыхнул пожар, дети как раз изучали Коран. По предварительным данным полиции, причиной возгорания стали проблемы с электричеством. Точную причину установят во время дальнейшего расследования.

Отметим, что сначала сообщалось о 30 погибших, однако позднее количество жертв пересмотрели до 27. Выжить смогли только двое детей — их доставили в медицинское учреждение.

Президент Либерии Джордж Веа заявил, что молится за семьи погибших детей и приносит свои соболезнование в это тяжелое время.

В Либерии в крупных городах регулярно происходят обвалы зданий из-за пожаров, однако смертельные исходы являются редкостью. Причиной частых пожаров является неисправная электрика.

Как ранее сообщал «Ракурс», в августе во время пожара в одесском отеле «Токио стар» погибли девять человек.


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