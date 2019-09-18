Новости Украины

Во Львове от менигококковой инфекции умер годовалый ребенок. Фото: Факты

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Менингококковая инфекция стала причиной смерти маленького ребенка во Львове. Годовалый мальчик поступил в больницу во второй половине вчерашнего дня, но в ночь на среду скончался.

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Заболевание ребенка развивалось стремительно: сначала у малыша поднялась температура, а затем появилась рвота. Как сообщает местное издание Zaxid.net, у ребенка появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию.

Родители вызвали медиков, которые отвезли больного малыша в больницу города Меденичи Дрогобычского района. Врачи наблюдали за ребенком, но его состояние ухудшилось, после чего его перевели в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы, сообщил в комментарии изданию замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Отметим, что менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Медикам уже выясняют, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения такие же симптомы.

Напомним, что в конце августа в Украине от кори умер пятилетний малыш. У него были противопоказания к вакцинации и он не был привит.