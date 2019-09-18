Новини України

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У Львові від менігококкової інфекції померла однорічна дитина. Фото: Факти

У Львові від менігококкової інфекції померла однорічна дитина

18 вер 2019, 17:16
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Менінгококова інфекція стала причиною смерті маленької дитини у Львові. Однорічний хлопчик поступив в лікарню в другій половині вчорашнього дня, але в ніч на середу помер.

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Захворювання дитини розвивалося стрімко: спочатку у малюка піднялася температура, а потім з’явилася блювота. Як повідомляє місцеве видання Zaxid.net, у дитини з’явилися симптоми, що нагадують ентеровірусну або гостру респіраторну інфекцію.

Батьки викликали медиків, які відвезли хворого малюка в лікарню міста Меденичі Дрогобицького району. Лікарі спостерігали за дитиною, але її стан погіршився, після чого її перевели до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні, повідомив у коментарі виданню заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Відзначимо, що менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Медики вже з’ясовують, з ким контактувала дитина і чи є у його оточення такі ж симптоми.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Україні від кору помер п’ятирічний малюк. У нього були протипоказання до вакцинації і він не був щеплений.


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