Новини України

У Львові від менігококкової інфекції померла однорічна дитина. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n126979-u-lvovi-vid-menigokokkovoyi-infekciyi-pomerla-odnorichna-dytyna.html

Ракурс

Менінгококова інфекція стала причиною смерті маленької дитини у Львові. Однорічний хлопчик поступив в лікарню в другій половині вчорашнього дня, але в ніч на середу помер.

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Захворювання дитини розвивалося стрімко: спочатку у малюка піднялася температура, а потім з’явилася блювота. Як повідомляє місцеве видання Zaxid.net, у дитини з’явилися симптоми, що нагадують ентеровірусну або гостру респіраторну інфекцію.

Батьки викликали медиків, які відвезли хворого малюка в лікарню міста Меденичі Дрогобицького району. Лікарі спостерігали за дитиною, але її стан погіршився, після чого її перевели до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні, повідомив у коментарі виданню заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Відзначимо, що менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Медики вже з’ясовують, з ким контактувала дитина і чи є у його оточення такі ж симптоми.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Україні від кору помер п’ятирічний малюк. У нього були протипоказання до вакцинації і він не був щеплений.