Здійснюються підготовчі заходи з відведення військ на Донбасі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126951-zdiysnuutsya-pidgotovchi-zahody-z-vidvedennya-viysk-uzdovj-vsiieyi-liniyi-rozmejuvannya.html

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Здійснюються підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування.

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Про це під час зустрічі з координатором з гуманітарних питань і постійним представником програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані заявив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенант Володимир Кравченко, повідомляє прес-служба ООС.

Водночас Кравченко додав, що все залежатиме від дзеркальних дій з іншого боку.

Він також зазначив, що безпечні райони довкола населених пунктів Золоте та Петровське планувалося створити ще в 2016 році, проте досі вони залишаються мілітаризованими.

Маю переконання в тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської, — наголосив Кравченко.

Щодо ситуації в Станиці Луганській Кравченко зазначив, що наразі тривають активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже відновлене та розширене дорожнє покриття під’їзної дороги, підготовлено майданчик для будівельної техніки та розміщення будівельних матеріалів.

Незабаром заплановано запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим та комфортнішим, — додав Кравченко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що влада планує відбудувати міст у Станиці Луганській та дозволити пенсіонерам на окупованій території перереєстровуватися раз у рік, а не кожні 60 днів.