Суд арештував заступника міністра часів Януковича.

https://racurs.ua/ua/n126950-sprava-maydanu-sud-areshtuvav-kolyshnogo-zastupnyka-glavy-mvs.html

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Запобіжний захід у виді арешту обрано колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України.

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Правоохоронця помістили в СІЗО у справах Майдану. Таке рішення 16 вересня ухвалив слідчий суддя Печерського районного суду Києва. Таким чином служителі Феміди задоволили клопотання слідчого. Про це 18 вересня повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Екс-посадовця підозрюють у перешкоджанні проведення протестів на Майдані, що призвело до масових жертв серед мітингувальників. Мова йде про загибель людей у період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 року та під час терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Проти колишнього силовика відкриті провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочину), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 10 вересня Верховний суд залишив у силі вирок засудженому Юрію Крисіну до 5 років в’язниці за співучасть у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.