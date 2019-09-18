"Шахтар" — "Манчестер Сіті": де дивитися матч Ліги чемпіонів. Фото: UA-Football

https://racurs.ua/ua/n126949-shahtar-manchester-siti-de-dyvytysya-match-ligy-chempioniv.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» сьогодні в Харкові прийме англійський «Манчестер Сіті». Зустріч пройде в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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У прямому ефірі протистояння чемпіонів України та Англії покаже телеканал «Футбол 2». Початок зустрічі о 22.00 за київським часом.

«Шахтар» і «Манчестер Сіті» грають в одній групі Ліги чемпіонів вже третій сезон поспіль. У минулому розіграші турніру донецька команда програла «городянам» із загальним рахунком 0:9 у двох матчах. Сезоном раніше англійці обіграли «Шахтар» вдома з рахунком 2:0, а на виїзді програли українському клубу з рахунком 1:2.

До очного протистояння команди підходять в різних настроях. Донецький «Шахтар» здобув вже сьому перемогу поспіль в чемпіонаті України, на вихідних обігравши «Зорю» з рахунком 4:3. У свою чергу «Манчестер Сіті» останній матч національної першості програв скромному «Норвічу» з рахунком 2:3.

Нагадаємо, що за версією букмекерів, фаворитом матчу є англійський колектив.