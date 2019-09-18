"Шахтер" — "Манчестер Сити": где смотреть матч Лиги чемпионов. Фото: UA-Football

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» сегодня в Харькове примет английский «Манчестер Сити». Встреча пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В прямом эфире противостояние чемпионов Украины и Англии покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

«Шахтер» и «Манчестер Сити» играют в одной группе Лиги чемпионов уже третий сезон подряд. В прошлом розыгрыше турнира донецкая команда проиграла «горожанам» с общим счетом 0:9 в двух матчах. Сезоном ранее англичане обыграли «Шахтер» дома со счетом 2:0, а на выезде проиграли украинскому клубу со счетом 1:2.

К очному противостоянию команды подходят в разных настроениях. Донецкий «Шахтер» добыл уже седьмую победу кряду в чемпионате Украины, на выходных обыграв «Зарю» со счетом 4:3. В свою очередь «Манчестер Сити» последний матч национального первенства проиграл скромному «Норвичу» со счетом 2:3.

Напомним, что по версии букмекеров, фаворитом матча является английский коллектив.