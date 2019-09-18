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"Шахтер" — "Манчестер Сити": где смотреть матч Лиги чемпионов. Фото: UA-Football
«Шахтер» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионовhttps://racurs.ua/n126949-shahter-manchester-siti-gde-smotret-match-ligi-chempionov.htmlРакурс
Донецкий «Шахтер» сегодня в Харькове примет английский «Манчестер Сити». Встреча пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В прямом эфире противостояние чемпионов Украины и Англии покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.
«Шахтер» и «Манчестер Сити» играют в одной группе Лиги чемпионов уже третий сезон подряд. В прошлом розыгрыше турнира донецкая команда проиграла «горожанам» с общим счетом 0:9 в двух матчах. Сезоном ранее англичане обыграли «Шахтер» дома со счетом 2:0, а на выезде проиграли украинскому клубу со счетом 1:2.
К очному противостоянию команды подходят в разных настроениях. Донецкий «Шахтер» добыл уже седьмую победу кряду в чемпионате Украины, на выходных обыграв «Зарю» со счетом 4:3. В свою очередь «Манчестер Сити» последний матч национального первенства проиграл скромному «Норвичу» со счетом 2:3.
Напомним, что по версии букмекеров, фаворитом матча является английский коллектив.
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