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Букмекеры назвали фаворита матча "Шахтер" — "Манчестер Сити". Фото: РБК-Украина

Букмекеры назвали фаворита матча «Шахтер» — «Манчестер Сити»

17 сен 2019, 10:56
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«Шахтер» в среду стартует в Лиге чемпионов сезона-2019/2020. В первой игре группового этапа чемпион Украины сыграет против лучшей команды Англии прошлого сезона — «Манчестер Сити». Матч на областном спортивном комплексе «Металлист» в Харькове начнется в 22.00.

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Букмекеры считают, что фаворитом противостояния является английский клуб. Они не сомневаются в том, что гости добудут три очка в игре в Харькове. На победу «Манчестер Сити» можно сделать ставку с коэффициентом 1,35. На победу чемпиона Украины можно поставить с коэффициентом 9,25, а ничейный результат букмекеры оценили котировкой 5,50.

«Шахтер» и «Манчестер Сити» уже третий раз кряду будут играть в групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлых двух розыгрышах турнира «горняки» смогли лишь раз огорчить англичан, а остальные матчи команда проиграла.

Вместе с «Шахтером» и «Манчестер Сити» в группе C также играют хорватское «Динамо» из Загреба и итальянская «Аталанта».

Напомним, что п​резидент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов может рассчитывать на супербонус от УЕФА за исторические достижения его клуба в еврокубках за последние 10 лет.

Источник: Ракурс


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