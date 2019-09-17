Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n126882-bukmekery-nazvaly-favoryta-matchu-shahtar-manchester-siti.html

Ракурс

«Шахтар» в середу стартує в Лізі чемпіонів сезону-2019/2020. У першій грі групового етапу чемпіон України зіграє проти кращої команди Англії минулого сезону — «Манчестер Сіті». Матч на ОСК «Металіст» у Харкові розпочнеться о 22:00.

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Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є англійський клуб. Вони не сумніваються в тому, що гості добудуть три очки в грі в Харкові. На перемогу «Манчестер Сіті» можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,35. На перемогу чемпіона України можна поставити з коефіцієнтом 9,25, а нічийний результат букмекери оцінили котируванням 5,50.

«Шахтар «і «Манчестер Сіті» вже втретє поспіль гратимуть в груповому етапі Ліги чемпіонів. У минулих двох розіграшах турніру «гірники» змогли лише раз засмутити англійців, а інші матчі команда програла.

Разом з «Шахтарем» і «Манчестер Сіті» в групі C також грають хорватське «Динамо» із Загреба і італійська «Аталанта».

Нагадаємо, що президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов може розраховувати на супербонус від УЄФА за історичні досягнення його клубу в єврокубках за останні 10 років.