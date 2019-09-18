Фиктивное предпринимательство: Рада исключила статью из Уголовного кодекса, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n126948-parlament-iskluchil-statu-o-fiktivnom-predprinimatelstve-iz-ugolovnogo-kodeksa.html

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Верховная Рада 18 сентября исключила статью о фиктивном предпринимательстве из Уголовного кодекса Украины.

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Проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес» во втором чтении и в целом поддержали 347 народных депутатов.

Законопроект № 1080, в частности, ликвидирует статью о фиктивном предпринимательстве. Документ в конце августа поступил в Раду и был определен президентом Украины как неотложный.

Им, в частности, предлагалось внести изменения в УК Украины, согласно которым исключить ст. 205 (фиктивное предпринимательство), которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Необходимость принятия законопроекта объяснялась его инициаторами тем, что наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство было одним из способов давления на бизнес.

Также документ повысил размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

В частности:

под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в три тысячи (сейчас — тысяча) и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан;

под большим размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в пять тысяч (сейчас — три тысячи) и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан;

под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных платежей, которые в семь тысяч (сейчас — пять тысяч) и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

Для уголовной ответственности необлагаемый минимум доходов граждан устанавливается на уровне налоговой социальной льготы (в 2019 году — 960,5 грн).

О намерении отнести фиктивное предпринимательство к административным правонарушениям, чтобы исключить манипуляции налоговиков, в команде Зеленского сообщали сразу после второго тура голосования на президентских выборах в апреле 2019 года.