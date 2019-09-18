Фіктивне підприємництво: Рада виключила статтю із Кримінального кодексу, фото — Нацполіція

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Верховна Рада 18 вересня виключила статтю про фіктивне підприємництво із Кримінального кодексу України.

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Проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» у другому читанні і в цілому підтримали 347 народних депутатів.

Законопроект № 1080, зокрема, ліквідовує статтю про фіктивне підприємництво. Документ наприкінці серпня надійшов у Раду і був визначений президентом України як невідкладний.

Ним, зокрема, пропонувалося внести зміни до КК України, згідно з якими виключити ст. 205 (фіктивне підприємництво), якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) із метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Також документ підвищив розмір сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів і інших обов’язкових платежів для встановлення наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів).

Необхідність ухвалення законопроекту пояснювалася його ініціаторами тим, що наявність кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво була одним зі способів тиску на бізнес.

Зокрема:

під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі (наразі — одна тисяча) і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян;

під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч (наразі — три тисячі) і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян;

під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в сім тисяч (наразі — п’ять тисяч) і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Для кримінальної відповідальності неоподаткований мінімум доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги (у 2019 році — 960,5 грн).

Про намір віднести фіктивне підприємництво до адміністративних правопорушень, аби унеможливити маніпуляції податківців, в команді Зеленського повідомляли відразу після другого туру голосування на президентських виборах у квітні 2019 року.