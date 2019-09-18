Суд арестовал заместителя министра времен Януковича.

https://racurs.ua/n126950-delo-maydana-sud-arestoval-byvshego-zamestitelya-glavy-mvd.html

Ракурс

Меру пресечения в виде ареста избрана бывшему заместителю министра внутренних дел Украины.

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Правоохранителя поместили в СИЗО по делам Майдана. Такое решение 16 сентября принял следственный судья Печерского районного суда Киева. Таким образом служители Фемиды удовлетворили ходатайство следователя. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Экс-чиновника подозревают в препятствовании проведения протестов на Майдане, что привело к массовым жертвам среди митингующих. Речь идет о гибели людей в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года и во время террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Против бывшего силовика открыты производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступления), ч. 2 ст. 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 сентября Верховный суд оставил в силе приговор осужденному Юрию Крысину до 5 лет тюрьмы за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане.