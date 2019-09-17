Пристайко розкрив подробиці врегулювання ситуації на Донбасі. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n126876-prystayko-rozkryv-podrobyci-vreguluvannya-sytuaciyi-na-donbasi.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко прокоментував плани президента України Володимира Зеленського та так звану «формулу Зеленського».

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За словами Пристайка, Київ спробує визволити всіх українців з полону та досягнути меседжами громадян по той бік лінії зіткнення. Про це він розповів у ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Пристайко зауважив, що влада намагається відбудувати міст у Станиці Луганській та дозволити пенсіонерам на окупованій території перереєстровуватися раз на рік, а не кожні 60 днів.

Пристайко зазначив, що «формули Зеленського» у письмовому виді ще немає і вона існує лише схематично. На проведення зазначених заходів команда Зеленського дала собі від 6 до 12 місяців. Пристайко наголосив, якщо проблему не буде розв’язано, вони перейдуть до радикальних заходів.

За його словами, Зеленський як головнокомандувач буде до кінця захищати країну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський розповів про очікування від зустрічі у «нормандському форматі». Основними задачами президент назвав обмін усіх полонених та остаточне розведення сил.